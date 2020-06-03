Diyarbakır'da polislerden köpekli işkence

Diyarbakır’da bir polisi öldürmekten tutuklanan M.E.C.’yi ararken gece yarısı bir evin kapısını kırarak içeri giren polislerin, çocuklarının gözleri önünde köpeklerle Yılmaz çiftine işkence yaptığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’da bir polisin öldürülmesinden sonra gözaltına alınanlardan işkence gören M.E.C. ve F.A, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçlamasıyla dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Atay'ın Mezopotamya Ajansı'da yer alan haberine göre, Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi’nde 30 Mayıs’ta polis memuru Atakan Arslan’ın yaşamını yitirmesinin ardından faillerin başlatılması sonrası başlatılan operasyonda, polisler onlarca eve baskın düzenledi. 31 Mayıs gecesi, Körhat Mahallesi’nde bulunan M.E.C.’in nenesinin kiracılarının bulunduğu bina da polisler tarafından basıldı. M.E.C.’yi arayan polislerin, binada bulunan tüm dairelere kapılarını kırarak baskın düzenlediği öğrenildi. Binada bulunan M.E.C.'nin ninesinin kiracısı Ş. Yılmaz ve eşi M. Yılmaz’ın evlerinin kapısı da polisler tarafından kırıldı. Polislerin, baskın sırasında götürdükleri köpeklerle evde bulunanlara işkence yaptığı ortaya çıktı.