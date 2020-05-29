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Diyarbakır'daki tekstil fabrikasında 17 işçi koronavirüse yakalandı

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Diyarbakır'daki tekstil fabrikasında 17 işçi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'daki tekstil fabrikasında 17 işçi koronavirüse yakalandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan 17 işçinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. İşçiler hastanede tedavi altına alınırken, aynı fabrikada çalışan 5 işçi de evlerinde karantinaya alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Bismil ilçesine bağlı Aşağı Oba Mahallesi’nde ise, ailesini ziyarete giden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu durum üzerine mahalle karantinaya alındı. Askerler karantina altındaki mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, mahalleye sadece sağlık personellerinin kontrollü girişine izin verildiği kaydedildi.

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