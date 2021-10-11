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Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor

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Spor yapsak bile fazlasını yağa dönüştürdüğümüz proteinleri günlük kaç gram olarak almalıyız, protein zehirlenmesi yaşamamak için nelere dikkat etmeniz gerekir, proteini nasıl daha rahat sindirebiliriz?
Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor

DOZUNDA TÜKETİLMELİ

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme prensibini benimsediysek protein alımımıza da dikkat etmemizde fayda var.

Ağırlıklı olarak et ürünlerinde bulunan ve vücudumuzdaki kas dokusunun beslenmesini sağlayan amino asitleri yüksek oranda barındıran proteinli gıdaları da dozunda tüketmemiz gerekiyor.

Vücut ağırlığımıza göre günde kaç gram protein tüketmemiz gerektiği kişiden kişiye büyük değişkenlik gösteren bir durum.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 2

Spor yapan bir bireyseniz, kaslarınızın uğradığı tahribatı iyileştirmek için daha fazla protein tüketmeniz sizin için önemli bir nokta.

Tabii ki spor yapıyor olmanız aldığınız protein miktarında kısıtlama yapmamanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Çünkü hali hazırda vücudumuza ihtiyaç olandan fazla giren her besin (protein de olsa) bedenimizde yağlanma yapar.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 3

GÜNDE KAÇ GRAM PROTEİN ALMALIYIZ?

 Spor yapan erkek günlük: Kilo x 1.6-2.5 gram arası.

Spor yapan kadın günlük: Kilo x 1.2-1.5 gram arası.

Spor yapmayan erkek veya kadın: kilo x 0.8-1 gram arası.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 4

Protein aldığınızda (eğer ki spor yapmıyorsanız) öğün başına 35 gramdan fazla almamaya özen gösterin.

Çünkü tek öğünde aldığınız yüksek miktarda protein vücudunuz tarafından sağlıklı bir şekilde enzimleneyemeyecek ve verimli bir şekilde kullanılamayacaktır.

Bir öğünde tüm protein ihtiyacınızı karşılarsanız protein zehirlenmesi yaşayabilirsiniz.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 5

Protein aynı zamanda vücudumuzda yavaş sindirilen bir besindir.

İnsan vücudu sindirimi ilk olarak ağızda başlatırken, proteinlerin sindirilmesi için mide enzimleri gereklidir.

Midemizin ilk olarak karbonhidratları devamında proteinleri ve yağları sindirir.

Proteinlerin yavaş sindirimi vücudumuzda kabızlık, şişkinlik gibi bazı problemler yaratabilir.

Bunun önüne geçmek için proteinli gıdaların yanında yeşillik ve lifli ürünler tüketmeye özen göstermelisiniz.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 6

Günlük beslenmenizde yağ alımınızı kısıtlıyorsanız, bu durum da sizde sindirim problem yaratır.

Proteinli ürünleri tükettiğinizde belli bir oranda yağ almayı da ihmal etmeyin.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 7

Hayvansal proteinler;

Süzme yoğurt,süt,yumurta,çökelek,lor peyniri, az yağlı peynir, tavuk eti, balık eti, diğer hayvan etleri gibi yiyeceklerde hayvansal protein oranı yüksektir.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 8

Bitkisel proteinler;

 Mercimek, fasulye, bezelye, nohut, chia, karabuğday, ıspanak gibi yiyeceklerde bitkisel protein oranı da yüksektir.

Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor - 9

Hayvansal protein kaynakları birçok amino asit türü bakımından zengindir fakat bitkisel proteinler için maalesef bu durum geçerli değil.

Bu sebeple eğer hayvansal ürün tüketmeyen bir bireyseniz birçok farklı çeşitte bitkisel amino asit içeren farklı protein kaynakları tüketmenizde fayda var.

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