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Diyet yapmanıza rağmen neden kilo veremiyorsunuz?

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Diyet yapmanıza rağmen neden kilo veremiyorsunuz?
Günümüzde birçok insan, diyet programlarına sadık kalsa da kilo vermekte zorlanıyor. Peki neden? Bilim insanları, başarısız diyetleri bilimsel gerçeklerle açıkladı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Baylor Üniversitesi’nde araştırmalar yapan bilim insanları, diyet yapan insanların buna rağmen neden kilo veremediğini inceledi.

Araştırmacılar, diyet uygulayanların sık yaptığı hatalardan biri olarak yanlış stratejileri örnek gösterdi. Sevilen yiyeceklerin diyet programlarına eklenmediğini ve bunun yerine daha az çekici gıdaların eklendiğine dikkat çeken uzmanlar, bunun kilo vermeyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Araştırmalara katılan Asistan Profesör Meredith David, çalışmalarda kurallar yaratmak yerine, kişinin sevdiği, sağlıklı yiyecekleri diyet listesine eklemenin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti. “Damak tadı”nın diyetlerdeki önemine de vurgu yapan David, sevdiği yiyecekleri hiç tüketemeyen insanların motivasyonunu kaybettiğini ve diyetlerde başarısız olduğunu belirtti.

“DİYET YAPIYORUM AMA NEDEN KİLO VEREMİYORUM?”

542 kişi üzerinde yapılan araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ise şöyle:

-Katılımcılara kendilerine bir yiyecek listesi hazırlanması söylendiğinde, büyük bir kısmının bazı gıdalardan kaçındığı ve kendilerini kısıtladığı görüldü. Bu, daha çok otokontrol mekanizmasının daha zayıf olduğu insanlarda görülen bir durum ve başarıya engel olarak görülüyor. Kendisini aşırı kısıtlamayan katılımcıların ise diyetlerde daha başarılı sonuçlar aldığı ortaya çıktı.

– Otokontrol mekanizması zayıf olan katılımcıların “sağlıksız gıda” denince akıllarına sevdikleri yiyecekler geldi ve bunları liste dışı bıraktılar.

-Yüksek otokontrole sahip katılımcıların ise listeye makul olmak şartıyla sevdiği yiyecekleri de aldığı görüldü.

-Yine ilk grup, “sağlıklı yiyecek” söz konusu olunca kendilerini listeye brüksel lahanası gibi sevmedikleri yiyecekleri eklemek zorunda kaldılar. Diğer grup ise, böğürtlen gibi hem lezzetli buldukları, hem de sağlıklı bir gıdayı tercih etti.

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