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Diyetisyenler Birliği: Açlık ile kilo vermek çözüm değil

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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) açlık ile kilo vermenin çözüm olmadığını vurgulayarak, “Gelecekte daha hızlı kilo almak istemiyorsanız, aç kalarak kilo vermeye çalışmayın!” uyarısında bulundu.
Diyetisyenler Birliği: Açlık ile kilo vermek çözüm değil

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Başkanı Hidayet Ağören, son zamanlarda aç kalarak veya aralık diyeti denilen yöntemle kilo vermeye çalışılmasının kontrolsüzce kullanıldığına dikkat çekerek, yoğun talep olan bu diyetlerin özellikle henüz gelişme çağındaki ergen ve küçük çocuklarda gelişme bozukluğuna yol açabileceğini kaydetti. Ağören, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceğini ve daha birçok sağlık sorununa yol açabileceğini vurguladı.

Ağören, “Bu tip diyetleri destekleyen sağlık camiasında da yoğun bir kitle olmasına rağmen bu diyetlerin hekim ve diyetisyen kontrolünde bazı vakalarda ve hastalıklarda avantajları olduğu gibi birçok kişide de dezavantajları olduğu bir gerçektir” dedi.

Hidayet Ağören, sağlıklı kilo kaybetmenin son derece önemli olduğunu ve davranış değişikliği kazanmanın bu işte temel başarı etkeni olduğunu vurguladı. Hızlı kilo kayıplarının geçici olup, metabolizmayı iyice yavaşlatacağını kaydeden Ağören, ideal kilo kaybının haftada 500 gr, en fazla 1 kg olduğunu belirterek, hızlı kilo kayıplarının yetişkinlerde de birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtti.

Ağören, “Para kazanmak uğruna insanların sağlığını tehlikeye atmaya çalışan kişilere hangi meslek grubundan olursa olsun kanmayın.” diye uyardı.

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