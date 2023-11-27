  • BIST 8107.19
  • Altın 1868.849
  • Dolar 28.8993
  • Euro 31.6087
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

Diyetisyenler Birliği kantinlerde satılan yiyeceklere dikkat çekti

» »
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, okul kantinlerinde satılan bazı yiyeceklerin vitamin ve mineral açısından faydası olmadığını, kantinlerin sağlıklı gıdalar satması gerektiğini söyledi.
Diyetisyenler Birliği kantinlerde satılan yiyeceklere dikkat çekti

Birlik Başkanı Hidayet Ağören yaptığı yazılı açıklamada, okullarda sağlıklı yiyecekler sunulması ve kantinlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

 

Okul çağı çocuklarının beslenme alışkanlıklarının oluşmasında kantinlerin büyük etkisinin olduğunu ifade eden Ağören, “Kantinlerde sağlıklı gıdalar çocukları cezbedecek şekilde sunulursa çocuklar da sağlıklı gıdaları daha çok tercih edeceklerdir ve sağlıksız besinlerden uzaklaşacaktır. Bunun yolu da kantinleri işleten bireylere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçiyor. Hazır içecek ve gıdalar çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiliyor ve barındırdıkları gıda katkı maddeleri ile çocuklarda gelişim bozukluklarına neden oluyor. Hazır içecekler, okul kantinlerinde satılan bisküvi, kraker, şeker, çikolata gibi gıdalar enerji gereksinimini sağlıyor ama vitamin ve mineral açısından hiçbir fayda sağlamıyor. Çocuklar  sadece boş enerji almış oluyor” dedi.

 

Bunu engellemek veya eğitim ve teşvikle çocukları bundan uzaklaştırmanın ailelerin, öğretmenlerin görevi olduğunu kaydeden Ağören, “Kantinlerin sağlıklı gıdalar satması bu durumun düzeltilmesinde ilk adım olmalıdır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜK'ün 2022-2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları onaylandı27 Kasım 2023 Pazartesi 14:25
  • Rachmaninoff’un eserleri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak27 Kasım 2023 Pazartesi 14:21
  • Hayvancılık Dairesi’nden aflatoksin konusunda açıklama27 Kasım 2023 Pazartesi 13:56
  • Meclis yasama ve denetim gündemiyle toplandı27 Kasım 2023 Pazartesi 13:53
  • Dayanışma Evi çocuklar için iki dilli, yeni bir kart oyunu geliştirdiğini duyurdu27 Kasım 2023 Pazartesi 12:49
  • Meteoroloji açıkladı: 4 Aralık’a kadar yağmur beklenmiyor27 Kasım 2023 Pazartesi 12:28
  • Töre: Davamızı, Türkiye ve Türk milleti ile birlikte yürütüyoruz27 Kasım 2023 Pazartesi 12:26
  • Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapacak!27 Kasım 2023 Pazartesi 12:01
  • Sıcaklıklar düştü... Trodos'ta kar bekleniyor...27 Kasım 2023 Pazartesi 11:08
  • Üreticilere müjde... Süt bedelleri ödeniyor...27 Kasım 2023 Pazartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti