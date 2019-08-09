Diyetisyenlere göre Beyonce’un uyguladığı vegan beslenme planı “tehlikeli”

Diyetisyen Daniel O’Shaughnessy, Beyonce’un beslenme planını “tehlikeli” diye niteledi.

Beyonce, Coachella 2018 performansı öncesinde sağlığını ve formunu iyileştirmek için 22 günlük bir vegan programı uygulamıştı.

Beyonce’un web sitesine göre 22 Days Nutrition (22 Gün Beslenme) adlı şirketin kurucusu Marco Borges tarafından geliştirilen beslenme planı “bitkisel beslenme ağırlıklı bir yaşam tarzına yönelerek daha sağlıklı alışkanlıklar edinme ilkesine dayanıyor.”

Ünlü şarkıcı geçen ay beslenme programına ilişkin bir tanıtım videosu yayımladı. Video, Homecoming: A film by Beyonce adlı belgeselden bir klip de içeriyor. Klipte Beyonce, Coachella öncesi beslenme planını, “ekmek yok, karbonhidrat yok, şeker yok, süt ürünü yok, et yok, balık yok, alkol yok” diye açıklıyor ve ekliyor, “Açım.”

Beyonce beslenme programını önerilenden iki katı daha uzun bir süre, 44 gün boyunca uyguladı.

Diyetisyen Daniel O’Shaughnessy 22 günlük beslenme planını uygulamanın “beslenme eksikliklerine” yol açabileceğini belirterek 8 çay kaşığı şeker içerdiğini söylediği yeşil smoothie’ye dikkat çekti.

Perşembe günü BBC’de yayımlanan Victoria Derbyshire programına konuşan O’Shaughnessy, bu beslenme planını uygulayanların yeterince kalori tüketmeyeceğini iddia etti. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) erkeklerin günde 2 bin 500, kadınlarınsa 2 bin kalori tüketmesini tavsiye ediyor. Ancak O’Shaughnessy’a göre Beyonce’un beslenme planı günlük yalnızca bin 400 kalori tüketimi içeriyor.

Beyonce’un tanıtım videosunda gösterilen egzersiz programına işaret eden O’Shaughnessy, “Bu herkes için epey düşük bir oran. Bunu uygulayanlar yorgun ve bitkin hissedecektir, özellikle de egzersiz de yaparlarsa” dedi. O’Shaughnessy sözlerini şöyle sürdürdü:

Beyonce gibi bir beslenme uzmanı ve antrenör ekibi olmayan ortalama bir kişinin bu beslenme planını uygulaması tehlikeli olabilir.

Beyonce’un uyguladığı beslenme planının detaylarını açıklayarak “umut tacirliği” yaptığını söyleyen O’Shaughnessy, şarkıcının kolayca etkilenebilen genç takipçileri olduğundan bu durumun endişe verici olduğunu belirtti. O’Shaughnessy, “O, milyonlarca insana açılan bir kapı” diye konuştu.

Borges, O’Shaughnessy’nin iddialarına BBC’ye yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Açıklamasında Beyonce’u “yolculuğunu başkalarıyla paylaştığı için” takdir eden Borges şu ifadeleri kullandı: