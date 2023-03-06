Diyetlere dikkat… Kalp hastalığı riskini artırabilir

Yeni bir araştırmaya göre, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı ketojenik benzeri diyetler, daha yüksek kötü kolesterol seviyelerine, kalp krizine ve felç gibi sorunlara neden olabilir.

Son yıllarda da ketojenik diyet gibi yeni beslenme yöntemleri popülerleşse de uzmanlar bu konuda daha hassas olunması gerektiğini belirtiyor.

Yeni bir çalışma da bu tip diyetlerin kalp hastalıklarında riski artırdığına dikkat çekiyor. Çalışmanın baş yazarı Dr. Iulia, “Çalışmamız, karbonhidrat açısından düşük ve yağ açısından yüksek olan bir diyetin, artan kötü kolesterol ve daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu” dedi.

Stanford Önleme Araştırma Merkezi’nde keto diyeti üzerine klinik deneyler yürüten bir tıp araştırma profesörü olan Christopher Gardner da “Bu çalışma bilimsel literatüre önemli bir katkı sağlıyor ve zararların faydalardan ağır bastığını gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı (LCHF) bir diyeti, günlük toplam kalorinin yüzde 45’inin yağdan ve yüzde 25’inin karbonhidratlardan gelmesi olarak tanımladılar.

Araştırmacılar, insanları en az on yıl boyunca takip eden Birleşik Krallık veritabanı UK Biobank’tan alınan sağlık bilgilerini kullanarak, LCHF diyeti uygulayan 305 kişinin diyetlerini standart diyetlere sahip yaklaşık 1.200 kişiyle karşılaştırdı. Ve ortalama 11,8 yıllık takipten sonra ve diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve sigara gibi kalp hastalığı için diğer risk faktörleri için düzeltme yapıldıktan sonra LCHF diyeti uygulayan kişilerde iki kattan daha fazla risk olduğu görüldü.

KETO DİYET NEDİR?

Keto, karaciğer enerji için ketonlar üretmek üzere depolanmış yağı kullanmaya başladığında ortaya çıkan metabolik bir durum olan ketozun kısaltması. Karaciğer, vücudu tercih ettiği yakıt olan karbonhidratlara erişimi kaybettiğinde ve açlıktan öldüğünü düşündüğünde bunu yapmaya programlanmış durumda.

Keto diyeti, bir doktorun diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen epilepsili çocuklarda nöbetleri kontrol etmenin bir yolu olarak bulduğu 1920’lerden beri var. Keto gibi düşük karbonhidratlı diyetler, büyük ölçüde yağlara güvenir.