  • BIST 5.392,31
  • Altın 1123.03
  • Dolar 18.8929
  • Euro 20.1837
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyetlere dikkat… Kalp hastalığı riskini artırabilir

» »
Yeni bir araştırmaya göre, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı ketojenik benzeri diyetler, daha yüksek kötü kolesterol seviyelerine, kalp krizine ve felç gibi sorunlara neden olabilir.
Diyetlere dikkat… Kalp hastalığı riskini artırabilir

Son yıllarda da ketojenik diyet gibi yeni beslenme yöntemleri popülerleşse de uzmanlar bu konuda daha hassas olunması gerektiğini belirtiyor.

Yeni bir çalışma da bu tip diyetlerin kalp hastalıklarında riski artırdığına dikkat çekiyor. Çalışmanın baş yazarı Dr. Iulia, “Çalışmamız, karbonhidrat açısından düşük ve yağ açısından yüksek olan bir diyetin, artan kötü kolesterol ve daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu” dedi.

Stanford Önleme Araştırma Merkezi’nde keto diyeti üzerine klinik deneyler yürüten bir tıp araştırma profesörü olan Christopher Gardner da “Bu çalışma bilimsel literatüre önemli bir katkı sağlıyor ve zararların faydalardan ağır bastığını gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı (LCHF) bir diyeti, günlük toplam kalorinin yüzde 45’inin yağdan ve yüzde 25’inin karbonhidratlardan gelmesi olarak tanımladılar.

Araştırmacılar, insanları en az on yıl boyunca takip eden Birleşik Krallık veritabanı UK Biobank’tan alınan sağlık bilgilerini kullanarak, LCHF diyeti uygulayan 305 kişinin diyetlerini standart diyetlere sahip yaklaşık 1.200 kişiyle karşılaştırdı. Ve ortalama 11,8 yıllık takipten sonra ve diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve sigara gibi kalp hastalığı için diğer risk faktörleri için düzeltme yapıldıktan sonra LCHF diyeti uygulayan kişilerde iki kattan daha fazla risk olduğu görüldü.

KETO DİYET NEDİR?

Keto, karaciğer enerji için ketonlar üretmek üzere depolanmış yağı kullanmaya başladığında ortaya çıkan metabolik bir durum olan ketozun kısaltması. Karaciğer, vücudu tercih ettiği yakıt olan karbonhidratlara erişimi kaybettiğinde ve açlıktan öldüğünü düşündüğünde bunu yapmaya programlanmış durumda.

Keto diyeti, bir doktorun diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen epilepsili çocuklarda nöbetleri kontrol etmenin bir yolu olarak bulduğu 1920’lerden beri var. Keto gibi düşük karbonhidratlı diyetler, büyük ölçüde yağlara güvenir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kan uyuşmazlığı çocuğu nasıl etkiler? Hamilelikte kan uyuşmazlığı tablosu…04 Mart 2023 Cumartesi 20:36
  • Depremin beyinde yarattığı artçı şoklar04 Mart 2023 Cumartesi 16:39
  • DSÖ: Coronanın kökenlerini belirleme çalışmalarından vazgeçmedik04 Mart 2023 Cumartesi 15:54
  • KTTB: Kulaklarınızı Dinleyin, İşitmenizi Koruyun!03 Mart 2023 Cuma 14:40
  • Lassa ateşi vakası yayılıyor03 Mart 2023 Cuma 13:26
  • DSÖ’den kolera çağrısı02 Mart 2023 Perşembe 23:59
  • Musluk suyuyla burnunu temizledi, beyin yiyen enfeksiyona yakalandı02 Mart 2023 Perşembe 23:31
  • D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir02 Mart 2023 Perşembe 20:16
  • Prof. Dr. Ergör: Deprem bölgesinde ‘yüksek miktarda asbest’ tehlikesi var02 Mart 2023 Perşembe 15:37
  • Depremzede kadınları tehdit eden sağlık sorunları02 Mart 2023 Perşembe 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti