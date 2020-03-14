Dizdarlı: 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi emekli başhekimlerinden Bülent Dizdarlı, tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bu yıl çok farklı bir 14 Mart yaşıyoruz. Öyle ki dünyamızı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle, bir yerde artık kanıksadığımızı düşündüğüm sağlıkla ilgili sorunlarımızı dahi konuşamadık. Mesleğinde belli hizmet süresine ulaşan kardeşlerimize ödüllerini veremedik. En amiyane şekliyle Sağlık Bakanına bir nutuk (!)atma şansı da veremedik. Balo yapamadık.

Bunların aslında hiç önemi olmadığını biz biliyoruz. Zira yıllardır tıp bayramları süresince verilen söylemlerin, hamaset kokusundan bıkmış durumdayız.

Ne var ki kader dönmüş dolaşmış, sizlerin bu Tıp Bayramında bir kez daha değerinizi –canımızı yakarak da olsa- ortaya koymuştur. Nerdeyse tüm insanımız, zaruretten evlerine kapanma durumundayken sadece siz sağlık çalışanları bunu yapmayacaksınız. Bu güne kadar kaldığınız gibi yine görevinizin başında duracaksınız . Çünkü son kalenin siz olduğunun bilincindesiniz. Elinizde imkânlar olmadığının, amiral geminizin yangında zarar görmüş olmasının verdiği sıkıntıya rağmen canla başla çalışıyorsunuz. Sonuna kadar da kalacaksınız.

Biliniz ki ben ve benim gibi emekli birçok meslektaşınız sizlerle gurur duyuyor.

Ve yine bilmenizi isterim ki size bir telefon kadar yakınız. Sıkıştığınız anda aradığınızda, yıllar evvel bu mesleğe sizler gibi ömürlerini adamaya yemin etmiş abi ve ablalarınızı yanınızda göreceğinize emin olunuz”.