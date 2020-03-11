Dizdarlı: 3 ay boyunca tüm etkinlikler iptal edilmeli

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı önemli uyarılarda bulundu.

İşte o uyarılar;

Arkadaslar

Son veriler bilgiler , benimde inandığım hava ısısı yukselince virus yavaslayacak teorisini onaylamıyor. Katarda bir gunde 200 ustunde yeni vaka ortaya cıkmış. Katarda su andaki hava ısısı bizim nisan ortalarinda ulasabilecegimiz seviyede. Demek ki bizim 3 hafta degil en az 3 ay her seyi durdurmamiz( kulturel sosyal ve sportif faliyetleri) ve hazirani beklememiz gerekiyor.