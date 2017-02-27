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Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak

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Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak.

Ombudsman Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak üzere Çarşamba günü Ankara’ya gidecek olan Dizdarlı, Cumartesi günü KKTC’ye dönecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Perşembe günü gerçekleşecek olan açılış toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

 

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