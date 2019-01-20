Dizdarlı: "Avrupa Parlementosu'nda 6 sandalyeden 2'si bize ait. Ama yıllardır kullanmadık"

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı, "Avrupa Parlementosu seçimleri Niyazi Kızılyürek’in AKEL adayı olmasıyla gündemimize girmese hiç umurumuz olmayacak. Oysa bu Parlemento’da ki 6 sandalyeden 2’si bize ait. Ama yıllardır bir şekilde bu hakkımızı kullanamadık ya da kullanmadık" dedi."

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"EYVAH! YİNE AVRUPA PARLEMENTOSU SEÇİMLERİ



Avrupa Parlementosu seçimleri, Sayın Niyazi Kızılyürek’in AKEL adayı olmasıyla gündemimize girmese hiç umurumuz olmayacak. Oysa bu Parlemento’da ki 6 sandalyeden 2’si bize ait. Ama yıllardır bir şekilde bu hakkımızı kullanamadık ya da kullanmadık.

Düşünüyorum da tam tersi bir durum olsaydı, yani böyle bir platformda Kıbrıslı Rumların sandalyelerini yıllarca biz doldursaydık neler olurdu?



Eminim ki Avrupa parlementosu kurulduğuna kurulacağına pişman olurdu. Bizzat Rumlar tarafından aynı gün yapılan temsili bir seçimde seçilen üyeleri Avrupa parlementosu kapısına gönderilir açılış günü dahil her toplantı günü nümayiş yapılır ve o sandalyelerde hak iddia edilirdi. Dünya tvleri onları gösterir, gazeteleri onlardan nasıl haksızlığa uğradığından bahsederdi.



Peki biz ne yaptık? Bu hakkımızı istedik mi sokağa döktük mü? Yolladığımız meclis vekilleri koridorlarda dolandı. Sesimiz hiç çıkmadı ..Ondan ötesini yapmadık. Olayı kabullendik.



Rumlar eminim yapardı Biz yapmadık. İstemezseniz mücadele etmezseniz hiçbir şeyi size vermezler. Hâlâ çok geç değil diyeceğim ama birininde beni dinleyeceğinden umudum da yok.



Benim Avrupa Parlementosu seçimleri her tekrarlandığında aklıma bu düşünceler gelir VE yine bir şey yapamamanın verdiği eziklikle hep "eyvah" diye hayıflanırım."