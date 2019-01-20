  • BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Dizdarlı: "Avrupa Parlementosu'nda 6 sandalyeden 2'si bize ait. Ama yıllardır kullanmadık"

» »
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı, "Avrupa Parlementosu seçimleri Niyazi Kızılyürek’in AKEL adayı olmasıyla gündemimize girmese hiç umurumuz olmayacak
Dizdarlı: "Avrupa Parlementosu'nda 6 sandalyeden 2'si bize ait. Ama yıllardır kullanmadık"

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı, "Avrupa Parlementosu seçimleri Niyazi Kızılyürek’in AKEL adayı olmasıyla gündemimize girmese hiç umurumuz olmayacak. Oysa bu Parlemento’da ki 6 sandalyeden 2’si bize ait. Ama yıllardır bir şekilde bu hakkımızı kullanamadık ya da kullanmadık" dedi."

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"EYVAH! YİNE AVRUPA PARLEMENTOSU SEÇİMLERİ

Avrupa Parlementosu seçimleri, Sayın Niyazi Kızılyürek’in AKEL adayı olmasıyla gündemimize girmese hiç umurumuz olmayacak. Oysa bu Parlemento’da ki 6 sandalyeden 2’si bize ait. Ama yıllardır bir şekilde bu hakkımızı kullanamadık ya da kullanmadık.
Düşünüyorum da tam tersi bir durum olsaydı, yani böyle bir platformda Kıbrıslı Rumların sandalyelerini yıllarca biz doldursaydık neler olurdu?

Eminim ki Avrupa parlementosu kurulduğuna kurulacağına pişman olurdu. Bizzat Rumlar tarafından aynı gün yapılan temsili bir seçimde seçilen üyeleri Avrupa parlementosu kapısına gönderilir açılış günü dahil her toplantı günü nümayiş yapılır ve o sandalyelerde hak iddia edilirdi. Dünya tvleri onları gösterir, gazeteleri onlardan nasıl haksızlığa uğradığından bahsederdi. 

Peki biz ne yaptık? Bu hakkımızı istedik mi sokağa döktük mü? Yolladığımız meclis vekilleri koridorlarda dolandı. Sesimiz hiç çıkmadı ..Ondan ötesini yapmadık. Olayı kabullendik.

Rumlar eminim yapardı Biz yapmadık. İstemezseniz mücadele etmezseniz hiçbir şeyi size vermezler. Hâlâ çok geç değil diyeceğim ama birininde beni dinleyeceğinden umudum da yok. 

Benim Avrupa Parlementosu seçimleri her tekrarlandığında aklıma bu düşünceler gelir VE yine bir şey yapamamanın verdiği eziklikle hep "eyvah" diye hayıflanırım."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt ve Lefke’de dereler akıyor20 Ocak 2019 Pazar 14:35
  • "Rum tarafına dönük tavır değişirse fırsat penceresi açılır"20 Ocak 2019 Pazar 14:30
  • Araç plakalarının yenilenmesinde son on gün20 Ocak 2019 Pazar 14:25
  • En fazla yağış Kozanköy’de kaydedildi20 Ocak 2019 Pazar 14:20
  • Çalışma Bakanlığı: Bimici’ye sahip çıkılmadığı iddiları yersiz20 Ocak 2019 Pazar 14:16
  • Siber: “Arkasına sığındığınız popülizm getirdiği gibi götürür”20 Ocak 2019 Pazar 14:15
  • Dikkat! Araç plakaları için son tarih 31 ocak!20 Ocak 2019 Pazar 14:14
  • YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayı ile yarışacak, muhtemel aday Arıklı20 Ocak 2019 Pazar 14:11
  • Tatar, Dome Otel’in ihalesiz verilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı20 Ocak 2019 Pazar 14:10
  • YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayıyla yarışma kararı verdi20 Ocak 2019 Pazar 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti