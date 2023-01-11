Dizdarlı: Dini istismarın K.K.T.C de de ortaya çıktığını açıkça görüyoruz.

Eski Omdusman Emine Dizdarlı açıklama yaptı...

İşte açıklama;

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş, Din İstismarı konulu konferansında “ Din istismarı, dinin ortayakoyduğu evrensel değerler ve iyilik yolda gayret göstermesi gereken insanın, dini kendi hizmetinde kullanmaya başlayarak güç ve menfaat devşirmelidir. Müminlerin samimi duygularını gizli emelleri için kullanmaktır. Din istismarı bu gün ortaya çıkmış değil, tarihte birçok örneği var” demiştir.

Günümüzde maalesef bu dini istismarın K.K.T.C de de ortaya çıktığını açıkça görüyoruz.