  • BIST 3.841,56
  • Altın 986.826
  • Dolar 18.5821
  • Euro 18.3152
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Dizdarlı: Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur

» »
Dizdarlı: Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur
Dizdarlı: Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur

Lefkoşa‘daki trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa kesilen cezayla ilgili tartışmalar sürerken, Dr. Bülent Dizdarlı, cezadan yana olduğunu açıkladı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Yok !

Ben cezadan yanayım.

Bir yandan "kurallı yaşam" diye yırtınacağız, diğer yandan bunu ihlâl edeni alkışlayacağız.

Yok!

Ben almayım.

Hani polise " bu kadar soyguncu var. Onlar varken bunu mu yakaladınız" diyenleri bir yere kadar anlarım da öyle övgü düzenleri anlamam.

Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur. Yani yarın biri de stiker olarak eşek semeri yapıştırsa aynı övgüleri alacak mı?

Yok!

Ben cezadan yanayım”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salahi Şahiner: Arıklı’nın TPIC sevdası nedeniyle yüz milyonlarca lira zarar edildi18 Ekim 2022 Salı 17:17
  • Solyalı: Bizler Yasa Dışı Çocuk İlan Ediliyoruz18 Ekim 2022 Salı 17:12
  • Çizenel: Para Cezasını Ödemek İstiyorum18 Ekim 2022 Salı 17:09
  • YKP, BKP, TDP-TKP vatandaşlıklarla ilgili dava sürecini başlatıyor18 Ekim 2022 Salı 16:23
  • Ataoğlu: Hükümet samimi şekilde devam ediyor18 Ekim 2022 Salı 16:19
  • CTP heyeti, Mario Nava’yı kabul etti18 Ekim 2022 Salı 16:14
  • PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden “sel olayları ile mücadele ve alınacak tedbirlere” ilişkin açıklama18 Ekim 2022 Salı 16:12
  • Tatar, Duran'ı kabul etti18 Ekim 2022 Salı 15:59
  • Kamu-İş yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek18 Ekim 2022 Salı 15:48
  • Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti18 Ekim 2022 Salı 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti