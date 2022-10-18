Dizdarlı: Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur

Lefkoşa‘daki trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa kesilen cezayla ilgili tartışmalar sürerken, Dr. Bülent Dizdarlı, cezadan yana olduğunu açıkladı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Yok !

Ben cezadan yanayım.

Bir yandan "kurallı yaşam" diye yırtınacağız, diğer yandan bunu ihlâl edeni alkışlayacağız.

Yok!

Ben almayım.

Hani polise " bu kadar soyguncu var. Onlar varken bunu mu yakaladınız" diyenleri bir yere kadar anlarım da öyle övgü düzenleri anlamam.

Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur. Yani yarın biri de stiker olarak eşek semeri yapıştırsa aynı övgüleri alacak mı?

Yok!

Ben cezadan yanayım”