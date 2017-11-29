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Dizdarlı: “Faturalar sade ve anlaşılır olmalı”

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Dizdarlı: “Faturalar sade ve anlaşılır olmalı”
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, fiyat ve faturaların anlaşılır hale getirilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun tüketicileri faturaları hakkında bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti. 

Ombudsman Dizdarlı yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Kurumu tarafından uygulanan maktu ücrete bağlı olarak mağduriyet yaşadığını iddia ederek konunun soruşturulmasını talep eden Nazife Tavlı’nın şikayetinin değerlendirildiğini belirtti. 

Dizdarlı, Nazife Tavlı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun gönderdiği enerji tüketim faturalarındaki maktu ücretin ve sokak aydınlatma ücretinin sabit olmadığını, elektrik tüketim faturalarında belirtilmesi gereken dilimlerin görünmediğini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bu konuyu sözlü olarak bildirdiğini ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını, Elektrik Kurumu tarafından uygulanan maktu ücrete bağlı olarak mağduriyet yaşadığını iddia ederek konunun daire tarafından soruşturulmasını talep ettiğini kaydetti. 

Yapılan başvuru üzerine konunun 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ifade eden Dizdarlı, araştırma raporunu kamu oyu ile paylaştı. 
 

Dizdarlı raporunda şunlara dikkat çekti: 
“Enerji tüketim faturası toplamında bir hata yoktur. Ancak fatura incelediğimizde satırlarda gösterilen tutarlar ve yerleri kafamızı karıştırmaktadır. Bu nedenle fiyat ve faturaların anlaşılır hale getirilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tüketicileri faturaları hakkında bilgilendirmesi, fatura üzerinde belirtilen enerji tüketim dilimlerinin okunurken anlaşılır hale getirilmesi, enerji tüketim faturalarının okunmasının kolaylaştırılması veya enerji tüketim faturalarının yazılmalarında sadeleştirilmeye gidilmesi ve bu konudaki kafa karışıklığını ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.”

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