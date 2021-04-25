Dizdarlı: İçerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir

İşte açıklama;
Sağlık Bakanlığı, karantinaya girmesi gerekirken etrafta,gezip paylaşım yapan zatı cezalandırmakla yetinemez.
En kısa zamanda içerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir.
Aksi halde sistem ölü doğmuş sayılacaktır.
İşte açıklama;
Sağlık Bakanlığı, karantinaya girmesi gerekirken etrafta,gezip paylaşım yapan zatı cezalandırmakla yetinemez.
En kısa zamanda içerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir.
Aksi halde sistem ölü doğmuş sayılacaktır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.