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Dizdarlı: İçerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir

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Dizdarlı: İçerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir
Dizdarlı: İçerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir

İşte açıklama;

Sağlık Bakanlığı, karantinaya girmesi gerekirken etrafta,gezip paylaşım yapan zatı cezalandırmakla yetinemez.

En kısa zamanda içerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir.

Aksi halde sistem ölü doğmuş sayılacaktır.

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