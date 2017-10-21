Dizdarlı kritik soruyu sordu: Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer?

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hükümete ve muhalefete seslenerek, erken seçim kararının, mali bütçenin onaylanması sonrasına aktarılmasını istedi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Dizdarlı açıklamasında, “bütçeyi geçirsen, ihalelerini tamamlasan, kadrolarını açsan ve üç ay sonra seçim yapsan da koskoca bir yılı heba etmesen ne olurdu yani?” diyerek hükümete sitem etti.

“Diğer tarafta farklı notayla da olsa aynı şarkıyı çalıyor” diyerek ana muhalefete de yüklenen Başhekim Dizdarlı, “otuz üç ay dayandın üç ay daha dayanamadın, hiç düşündün mü? Bütçe olmadan seçimden iktidar çıksan bile ne yapacağını? “ dedi.

Hükümet ve muhalefetin “milletvekili seçimi hezeyanına kapılmak” gibi ortak bir paydada buluştuğunu belirten Dizdarlı, “oysa vekil olmak sorumluluk sahibi olmak demektir” dedi.

Yetkilileri, seçimi Mart ayından sonraya ötelemeye davet eden Dizdarlı, “yapmayın etmeyin. Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer? “ sorusunu yöneltti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı “polemikse polemik” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: