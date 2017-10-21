Dizdarlı kritik soruyu sordu: Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer?

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya
Dizdarlı açıklamasında, “bütçeyi geçirsen, ihalelerini tamamlasan, kadrolarını açsan ve üç ay sonra seçim yapsan da koskoca bir yılı heba etmesen ne olurdu yani?” diyerek hükümete sitem etti.
“Diğer tarafta farklı notayla da olsa aynı şarkıyı çalıyor” diyerek ana muhalefete de yüklenen Başhekim Dizdarlı, “otuz üç ay dayandın üç ay daha dayanamadın, hiç düşündün mü? Bütçe olmadan seçimden iktidar çıksan bile ne yapacağını? “ dedi.
Hükümet ve muhalefetin “milletvekili seçimi hezeyanına kapılmak” gibi ortak bir paydada buluştuğunu belirten Dizdarlı, “oysa vekil olmak sorumluluk sahibi olmak demektir” dedi.
Yetkilileri, seçimi Mart ayından sonraya ötelemeye davet eden Dizdarlı, “yapmayın etmeyin. Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer? “ sorusunu yöneltti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı “polemikse polemik” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
POLEMİKSE POLEMİK. (1)
Neymiş? Başarılıymışlar. Halk onları tekrar ve daha güçlü olarak iktidarda istiyormuş. Halkın bu isteği karşısında çok erken seçim yapmak zorundaymışız.
Varsayalım ki bu teori doğru. Bütçeyi geçirsen. İhalelerini tamamlasan. Kadrolarını açsan. Ve üç ay sonra seçim yapsan da koskoca bir yılı heba etmesen ne olurdu yani?
Diğer tarafta farklı notayla da olsa aynı şarkıyı çalıyor. Bakınız neler diyorlar: “Mevcut hükümet o kadar başarısız ki bir an evvel onlardan kurtulmak için seçime gidilmelidir”. Otuz üç ay dayandın üç ay daha dayanamadın. Hiç düşündün mü? Bütçe olmadan seçimden iktidar çıksan bile ne yapacağını?
Kusura bakmayın ama tek ortak paydanız var: Milletvekili seçilme hezeyanına kapıldınız. Oysa vekil olmak sorumluluk sahibi olmak demektir.
Seçim tarihi belirleyecek vekilleri sorumluluklarını yerine getirmeyi ve seçimi Mart ayından sonraya ötelemeye davet ediyorum. Yapmayın etmeyin. Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer? Beklentiler nasıl karşılanır? Durdurun bu tatsızlığı. Bütçe geçsin ve üç ay sonra yapılsın bu seçim. Şeker suya mı düştü yahu?
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