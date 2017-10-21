 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.489
  • Altın 151,139
  • Dolar 3,6704
  • Euro 4,3242
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Dizdarlı kritik soruyu sordu: Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer?

» »
Dizdarlı kritik soruyu sordu: Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer?
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hükümete ve muhalefete seslenerek, erken seçim kararının, mali bütçenin onaylanması sonrasına aktarılmasını istedi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Dizdarlı açıklamasında, “bütçeyi geçirsen, ihalelerini tamamlasan, kadrolarını açsan ve üç ay sonra seçim yapsan da koskoca bir yılı heba etmesen ne olurdu yani?” diyerek hükümete sitem etti.

“Diğer tarafta farklı notayla da olsa aynı şarkıyı çalıyor” diyerek ana muhalefete de yüklenen Başhekim Dizdarlı, “otuz üç ay dayandın üç ay daha dayanamadın, hiç düşündün mü? Bütçe olmadan seçimden iktidar çıksan bile ne yapacağını? “ dedi.

 Hükümet ve muhalefetin “milletvekili seçimi hezeyanına kapılmak” gibi ortak bir paydada buluştuğunu belirten Dizdarlı, “oysa vekil olmak sorumluluk sahibi olmak demektir” dedi.

Yetkilileri, seçimi Mart ayından sonraya ötelemeye davet eden Dizdarlı, “yapmayın etmeyin.  Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer? “ sorusunu yöneltti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı “polemikse polemik” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

POLEMİKSE POLEMİK. (1)

Neymiş? Başarılıymışlar. Halk onları tekrar ve daha güçlü olarak iktidarda istiyormuş. Halkın bu isteği karşısında çok erken seçim yapmak zorundaymışız.

Varsayalım ki bu teori doğru. Bütçeyi geçirsen. İhalelerini tamamlasan. Kadrolarını açsan. Ve üç ay sonra seçim yapsan da koskoca bir yılı heba etmesen ne olurdu yani?

Diğer tarafta farklı notayla da olsa aynı şarkıyı çalıyor. Bakınız neler diyorlar: “Mevcut hükümet o kadar başarısız ki bir an evvel onlardan kurtulmak için seçime gidilmelidir”. Otuz üç ay dayandın üç ay daha dayanamadın. Hiç düşündün mü? Bütçe olmadan seçimden iktidar çıksan bile ne yapacağını? 

Kusura bakmayın ama tek ortak paydanız var: Milletvekili seçilme hezeyanına kapıldınız. Oysa vekil olmak sorumluluk sahibi olmak demektir.

Seçim tarihi belirleyecek vekilleri sorumluluklarını yerine getirmeyi ve seçimi Mart ayından sonraya ötelemeye davet ediyorum. Yapmayın etmeyin.  Bütçe olmadan bir yıl nasıl geçer?  Beklentiler nasıl karşılanır? Durdurun bu tatsızlığı. Bütçe geçsin ve üç ay sonra yapılsın bu seçim. Şeker suya mı düştü yahu?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: Ülkede başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor21 Ekim 2017 Cumartesi 10:56
  • DİKO’da deprem: Başkan Yardımcısı istifa etti!21 Ekim 2017 Cumartesi 10:48
  • Devlet büyüklerinin anıt mezarları yapılıyor21 Ekim 2017 Cumartesi 10:43
  • Siber: “Çağdaş sanat müzesi açma projesi gerçekleşmek üzere”21 Ekim 2017 Cumartesi 10:34
  • TC'nin "Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanı" Akdağ: Yeni hastaneler 2 yıla tamam21 Ekim 2017 Cumartesi 09:37
  • Büyüklere örnek olsun: 15 yaşındaki Ceyda, saçlarını kanser hastaları için bağışladı21 Ekim 2017 Cumartesi 09:35
  • Detay'ın manşetinde bugün ne var?21 Ekim 2017 Cumartesi 09:21
  • Şefik, seçim yasasındaki düzenlemeleri anlattı20 Ekim 2017 Cuma 18:52
  • Ertuğruloğlu: Başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor20 Ekim 2017 Cuma 18:26
  • Meral Akıncı, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’nün genel kuruluna katıldı20 Ekim 2017 Cuma 17:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti