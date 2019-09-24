  • BIST 101.515
  • Altın 278,624
  • Dolar 5,6859
  • Euro 6,2483
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Dizdarlı: Maraş konusunda öncelik mülkiyet haklarına verilmeli

» »
Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, yönetimde istikrarın önemini vurguladı
Dizdarlı: Maraş konusunda öncelik mülkiyet haklarına verilmeli

BRT’de yayınlanan Hukuksal Görüş programına katılan Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı, hükümetlerin uzun ömürlü olmaması nedeniyle kamu yönetiminde istikrar sağlanamadığına işaret etti.

Kamu Reformu Yasasının gerekli düzenlemelerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Dizdarlı, “Kamu Reformu Yasası taslağının son düzenlenen şekliyle tüm konuları kapsar mı çok emin değilim” dedi.

Daireye yapılan başvurularda en çok İyi İdare Yasası kapsamında şikayetler olduğunu belirten Dizdar, son bir yıl içerisinde belediyelerle kaymakamlıklar arasında inşaat izinleri verilirken işbirliğinin olmadığının görüldüğünü söyledi.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, bir soru üzerine Maraş konusunda önceliğin mülkiyet haklarına verilmesi gereğini anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü23 Eylül 2019 Pazartesi 18:41
  • Sucuoğlu: “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”23 Eylül 2019 Pazartesi 17:43
  • Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak23 Eylül 2019 Pazartesi 17:38
  • Tatar: Gelinen aşamada egemen eşitlik görüşülmeli23 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
  • Amcaoğlu: Sektördeki daralmayı aşmak için KDV indirimi gündemde23 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
  • Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
  • Yağışlı hava geliyor23 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
  • Trafikte en çok süratli araç kullanma suçu tespit edildi23 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  • Çayönü, İncirli, Köprü’de yarın elektrik kesintisi olacak23 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  • Trafikte 77 kaza23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti