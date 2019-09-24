Dizdarlı: Maraş konusunda öncelik mülkiyet haklarına verilmeli

BRT’de yayınlanan Hukuksal Görüş programına katılan Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı, hükümetlerin uzun ömürlü olmaması nedeniyle kamu yönetiminde istikrar sağlanamadığına işaret etti.

Kamu Reformu Yasasının gerekli düzenlemelerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Dizdarlı, “Kamu Reformu Yasası taslağının son düzenlenen şekliyle tüm konuları kapsar mı çok emin değilim” dedi.

Daireye yapılan başvurularda en çok İyi İdare Yasası kapsamında şikayetler olduğunu belirten Dizdar, son bir yıl içerisinde belediyelerle kaymakamlıklar arasında inşaat izinleri verilirken işbirliğinin olmadığının görüldüğünü söyledi.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, bir soru üzerine Maraş konusunda önceliğin mülkiyet haklarına verilmesi gereğini anlattı.