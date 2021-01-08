Dizdarlı: “Meclis Başkanlığı seçimleri KKTC Anayasası hükümlerine aykırı”

Bir türlü seçilemeyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı konusunda yazılı bir açıklama yapan Ombudsman Emine Dizdarlı, adeta seçim sürecine son noktayı koydu.

Dizdarlı, 4 Ocak tarihinde gerçekleşen seçimin, KKTC Anayasası hükümlerine ve Meclis İçtüzüğü kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

KKTC Anayasasının ilgili maddesinin, ikinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçiminin yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde yapılmasını ve tamamlanmasını öngördüğünü anımsatan Dizdarlı, “Bunlar amir hükümlerdir ve değişikliğe açık değildir. Bu sürenin üzerinden takriben üç ayı aşkın bir süre geçmiş ve söz konusu seçim yenile yapılmıştır” dedi.

“Bu durumda da KKTC Anayasası’nın hükümlerinin yok sayıldığı ve/veya görmezlikten gelindiği anlaşılmaktadır” diyen Dizdarlı, “Yasama’dan sorumlu olan Cumhuriyet Meclisin’in kendi yaptığı Meclis İç tüzüğü kurallarını ve KKTC Anayasa hükümlerini uygulamaması kabul edilebilir bir husus değildir” ifadelerini kullandı.

KKTC Anayasası uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin; demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir olduğunu anımsatan Dizdarlı, “Bu itibarla, KKTC Anayasası’nın gereklerini yerine getirmek sadece vatandaşın değil vekillerin de dahil hepimizin görevi olmalıdır. Aksi halde hukuksuzluğun sınırlarını çizmek çok zor olacaktır” dedi.