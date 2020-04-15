Dizdarlı: “Pandemi Hastanesi olmadan normal hayata geçersek facia olacak”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Genç TV’de katıldığı programda Koronavirüs sonrasında normal hayata geçme konusunda çarpıcı yorumlar yaptı.
Altyapı yatırımı yapmadan normal hayata geçmenin bazı sıkıntılara yol açabileceği uyarısı yapan Dizdarlı, sağlığın hâlâ ekonominin önünde durması gerektiğini söyledi.
Dizdarlı, “Pandemi Hastanesi yapılmadan sosyal hayata geçersek, facia olacaktır. Olabilir demiyorum, olacaktır diyorum” dedi.
Dizdarlı, Kuzey Kıbrıs’ın pandemiyi henüz yaşamadığı yorumunu da yaptı.
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