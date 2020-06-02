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Dizdarlı: "Pilli hastane için ısrar etti, Bakanlar Kurulu kaynak yaratmadı"

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Dizdarlı: "Pilli hastane için ısrar etti, Bakanlar Kurulu kaynak yaratmadı"
Dizdarlı: "Pilli hastane için ısrar etti, Bakanlar Kurulu kaynak yaratmadı"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ’45 gün sonra pandemi hastanesi yapılacak’ sözlerinin üzerinden 45 gün geçtiğini açıkladı.

Eski Başhekim Bülent Dizdarlı ayrıca, Dr. Ali Pilli'nin bir pandemi hastanesi için 'adeta yırtındığını' iddia etti ve bakanlar kurulunun ısrarla kaynak yaratmadığını savundu.

Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

“45’inci gün doldu. Dr. Ali Pilli'nin bir pandemi hastanesi için adeta yırtındığı ama bakanlar kurulunun ısrarla kaynak yaratmadığı bilgisine sahibim.

Bu esnada Güney Kıbrıs’ta sadece turistlere özel 100 yataklı pandemi hastanesi kurulduğunu gıpta ile öğrenmiş bulunmaktayım.”

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