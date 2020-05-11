Dizdarlı: “Pozitif vaka olsa söylerim”

Ülkede çok sayıda Covid-19 hastası bulunduğu, bunun ilgili kurumlar ve kendisi tarafından gizlendiği iddialarını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, “Yok öyle bir şey, öyle olsa susmam!” dedi.,

Dizdarlı’nın sosyal medyada paylaşımı şöyle:

“Son iki üç gündür özelden çok sayıda mesaj alıyorum.

Belli ki ciddi bir spekülasyon var. Neymiş efendim , “Aslında çok sayıda hasta hastanelere başvuruyormuş, hele de son dışarıdan gelenlerle hastaneler de onlarca insan yatmış, ama bakanlık bunu açıklamıyormuş” . Ve sıkı durun “Bu gelişmelerden bende haberdarmışım ama birileri tarafından susturulmuşum”

Önce çok ciddiye almadım ama dün çok değer verdiğim iki kişi de ardı sıra beni telefoniyen arayıp sorunca bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum:

“Öyle bir şey olsa susmam!”

“İyi gidiyoruz. Daha önce yazdığım söylediğim endişeleri taşımakla beraber ki onlar ciddi uyarılardır, yirmi üç gündür pozitif vaka yoktur. Umarım da olmaz.

Bu çok olumlu bir gelişmedir ama tedbiri aynı şekilde bırakmamız gerekir. İkinci dalga gelecekmiş gibi hazır olmamız gerekir.

Bu vesile ile bana gelen çok sayıda sorudan toparladığım beş soruya daha cevap vermek isterim.

Sağlıkla kalınız.

1- NE ZAMAN RAHATA EDERİZ?

Covid-19 salgını, dünyada bitmeden bize de rahat yok.

2- SALGIN NASIL BİTER?

Herkesin bağışıklık kazanması gerek. Dünya nufusü büyük oranda bu hastalığı geçirmeli ki bağışıklık kazanalım. Bunun dışındaki alternatifler ise Aşı veya immün sistemi aktive edici bir tedavi bulunmasıdır.

3- SALGIN BİTENE KADAR NASIL YAŞAMALIYIZ?

Bu konuyu artık iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Maskemizi doğru takarak dışarı çıkıyoruz. Kalabalık ortamdan kaçınıyor sosyal mesafeyi koruyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyor, beslenme ve hijene çok dikkat ediyoruz. Yaşlılarımızı ,kronik rahatsızlığı olanları , organ nakli yaşamış olanlarımızı, bağışıklık sistemi iyi olmayanları çok daha fazla koruyoruz. Onları çok dışarılara salmıyoruz

4- SİZ BİR FELAKET TELLALI MISINIZ?

Çok gülerim bunu söyleyene . Zira beni bu şekilde suçlarlarken dahi benim taşıdığım endişelerin aynılarını kendilerinin de taşıdığını söylem ve yazımlarının satır aralıklarında bulabilirsiniz. Hekim olmayan bu kişiler okuyun ve sizde gülün geçin. Ben “Felaket olmasın da tellalı olalım” diyorum.

5- FUTBOL LİGLERİNİN BAŞLAMASINA KARŞI MISINIZ ?

Evet. Futbol basketbol hendbol birer temas oyunudurlar. Hele bizde hiç ekonomik değeri olmayan bir lig için sporcuların riske edilmesini onaylamıyorum. Riskin azalmış olması bu fikrimi değiştirmez. Ekonomik değeri olmayan bir yapıya bu zamanda maddi kaynak aktarılmasını da ayrıca onaylamam.”