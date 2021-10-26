  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,4550
  • Euro 10,9650
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Dizdarlı: Protokol yasalara uyumlu hale getirilip yeniden düzenlenmeli

» »
Dizdarlı, iş birliği protokolünün işlevlik kazanabilmesi için iş birliğinin şekil ve ayrıntılarının belirlendiği Ek Protokollerin ivedilikle yapılması gerektiğine işaret etti.
Dizdarlı: Protokol yasalara uyumlu hale getirilip yeniden düzenlenmeli

Ombudsman Emnine Dizdarlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü’nün, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ve Kamu Görevlileri Yasası kuralları dikkate alınarak, yasalara uyumlu hale getirilip yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. 


Dizdarlı, iş birliği protokolünün işlevlik kazanabilmesi için iş birliğinin şekil ve ayrıntılarının belirlendiği Ek Protokollerin ivedilikle yapılması gerektiğine işaret etti.


Protokolde hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek şart ve koşulların hüküm altına alınmadığının tespit edildiğini belirten Dizdarlı, tarafların nasıl bir hukuki ilişki içerisinde hareket etmeleri gerektiği hakkında bilgilendiren ve koruyan düzenleme bulunmadığını, tarafların yükümlülüklerinin anlaşılır bir ifadeyle belirtilmediğini kaydetti. 

Ombudsman Dizdarlı, özellikle iş birliği alanlarının belirtildiği maddede laboratuvar içi yönetimde ita amirinin kim olacağı, Başhekimlik ve üniversiteden görevlendirilen laboratuvar yöneticilerinin hangi şartlarda atanacakları, ita amirlerinin laboratuvarı nasıl yönetecekleri, hastanede belirlenen laboratuvar sorumlusunun laboratuvar yöneticileri ile uyum içerisinde nasıl çalışacaklarının da protokolde yer almadığını ifade etti. 


Dizdarlı, Dr.Tevfik Eker’in başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokole yönelik hazırlanan ombudsman raporunu açıkladı.
Dizdarlı, raporun Eker’in protokolün 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen ‘laboratuvar içi yönetimde ita amirlerinin üniversiteden görevlendirilen laboratuvar yöneticilerinin olması nedeniyle mevcut yasalarla çeliştiğini ve bu durumun kamu çalışanlarını hak kaybına uğratabileceğini’ iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmesi üzerine hazırlandığını belirtti. 


Protokol kapsamındaki kuralların, resmi işlerin belirli bir düzen içinde ilerlemesini sağlamayı, aksaklıkların çıkmasını, zaman kaybını ve yanlış anlaşılmaları önlemeyi amaçladığını dile getiren Dizdarlı, bu nedenle iş birliği protokolünün işlevlik kazanabilmesi için iş birliğinin şekil ve ayrıntılarının belirlendiği Ek Protokollerin ivedilikle yapılması gerektiğine işaret etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nar tüketmeniz için 7 önemli neden!26 Ekim 2021 Salı 11:41
  • 112 acil servis hattı arızalı!26 Ekim 2021 Salı 11:36
  • Dizdarlı: Protokol yasalara uyumlu hale getirilip yeniden düzenlenmeli26 Ekim 2021 Salı 11:31
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği: Devlet halkın sağlık hakkını koruyamadı26 Ekim 2021 Salı 11:23
  • Kayıp şahış aranıyor26 Ekim 2021 Salı 11:08
  • Kulis: Saner Sucuoğlu’nun disipline verilmesini isteyip adaylıktan çekilecek26 Ekim 2021 Salı 11:05
  • Yarın Girne'de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek26 Ekim 2021 Salı 11:03
  • Şehir Plancılar Odası Başkanı’ndan Müteahhitler Birliği Başkanı'na: Bizimle aynı fikirde olduğunu söylemek için mi tvye çıkmak istiyor?26 Ekim 2021 Salı 10:59
  • UBP 22. Olağan Genel Kurultayı kura çekimi bugün yapılıyor26 Ekim 2021 Salı 10:26
  • UBP Cadı Kazanı gibi. Faiz Sucuoğlu bir aday 20 kez o kadını aradı!26 Ekim 2021 Salı 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti