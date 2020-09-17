Dizdarlı sağlık alanında yaşananları değerlendirdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki Covid-19 salgını ile mücadele alanınada yapılanları değerlendirdi öneriler sundu.

DETAY -SOSYAL MEDYA

İşte Dizdarlı'nın paylaşımı;

AKIL YOLU

Kötü haberler aldık. “Artık yoğun bakımda hastamız yok, hastalığı hafif geçiriyoruz” teorisi sona erdi. Maalesef biraz da kendi hatasından, hastaneye başvurmakta geciken hastamız yoğun bakıma alındı. Durumu da çok iyi değil Hekimler Plazma arıyorlar. Hekim tedavi mi yapsın tedavi yapacağı gerecin peşine mi düşsün. Ama ne yapsınlar ki organizasyondan sorumlular başka dertte. Ardından ikinci yoğun bakım vakası duyuruldu. Umarım hızla toparlarlar.

Diğer yandan sayısal anlamda olumlu diyebileceğimiz gelişmeler var :

Aşı çalışmaları çok hızlandı. A.B.D, İngiltere Rusya ve Çin adeta yarışıyor. Umarım yılbaşında değerli bir savunma aracımız olur.

Bize gelince:

Beşinci gündeyiz ki vaka sayımız 38leri bulmuşken 11 lere indi. Dün vaka sayımız 21 di. Daha evvel ki gün 14 dü. Ondan bir gün önce 20, daha evvel 32. Vaka sayımızda düşüş eğilimi var. Peki bunun nedeni ne? Hayır! Test sayısı falan azaltılmadı. Örneğin bu gün test sayısı 2002, bir önceki gün 2149, bir gün önce1996, daha önceki gün ise 2254. Bu sayılar , kalitatif olarak tartışılsa da kantitatif PCR testi sayısı olarak iyi rakamlar.

Peki ne oldu da vaka sayımız azalıyor. Uzatmayalım, yaklaşık 6 gündür ülkemize girişler durdu. Hâl böyle olunca “ithal” vakalar durdu. Tabiri caizse akan selin önüne set konuldu. Doğal olarak onların temaslıları da olmadığından vaka sayısı düşmeye başladı. Bu o kadar bariz oldu ki daha önceden yapılan uyarıları dikkate almayan hükümet, ağır aksak da olsa bir süre daha “ Ada’ya sadece KKTC yurttaşlarını kabul edeceğini duyurdu”

Ancak bu bizi rahatlatmamalı. Zira:

1- Hükümet bu kararı kısa bir süre için aldı. 20 Eylülde uçuşlar tekrar başlayacaktır.

2- İçimizde bulunan ve YEREL BULAŞMA olarak tanımlanan hastalarımızdan tespit edilemeyenler. Bulaştırmaya devam edeceklerdir.

Ne yapmalı?

Unutmayalım önce ithal vakalar geldi. Sonra bunların temaslıları oldu. Ve en sonunda yerel bulaşma başladı. Çok şükür yerel bulaşma sayısı (resmi rakamlara göre) hâlâ başa çıkılacak sayıdadır. Dışa kapanma bir süre daha devam etmelidir. Bu esnada iç bulaşma yaşayanlar PCR testleri yanı sıra Elize testleriyle beraber taranarak bulunmalıdır.

Tabi ki Üniversitelere gelecek olan öğrencilerimiz için onlara özel ulaşım ve karantina uygulamaları da planlanmalıdır Ancak bu sayede 20 gün içinde tekrar sıfır vaka yakalama şansı vardır. Yok yine aynı hatayı yapar yine aynı hızla açılırsak bulduğumuz bu son şansı da kaybedebiliriz.

Bu şans yakalandığı anda boş oturmamalı hızla, yeniden dejavu yaşamamak adına organize olmalıyız. Ekipleri ve yedekleri hazır tutmalı, ekiplerin görev tanımları belirlenip, kimin ne zaman iş yapacağı belirlenmelidir. Tabi ki Pandemi hastanesi hızla bitirilmeli ve hatta ikinci daha basit bir merkez de hazır tutulmalıdır.

Yoğun bakıma iki hasta yattı. Sağlık servislerimize arkası gelebilecek ekstra bir yük daha bindi. Bu çok ciddi bir ikazdır. Akıl yolunu seçme zamanıdır…

Bütün sağlık çalışanlarına kolay gelsin