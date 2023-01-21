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Dizdarlı: Sağlık Bakanlığı'nın ekstra tedbirler alması gerekiyor

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Dizdarlı: Sağlık Bakanlığı'nın ekstra tedbirler alması gerekiyor
Dizdarlı: Sağlık Bakanlığı'nın ekstra tedbirler alması gerekiyor

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, son zamanlar artan girip vakaları konusunda açıklama  yaparak semptomları olan vatandaşları doktora başvurmaları konusunda uyardı.

Bülent Dizdarlı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

BİLGİ NOTU:

Pandemi nedeniyle maske kullanımı ve izole kalmanın getirdiği sağlık alanında beklenen olumsuz gelişmeler yaşanıyor.

Adenovirus, rhinovirus ve influenza'ya karsı her yıl yenilenen bağışıklığımızda ciddi bir kırılma oldu.

Bu sebepten bu yıl bu hastalıklar eskisine göre çok daha ağır geçiyor.

Bu dönemde bunlara "beta" dediğimiz streptokok enfeksiyonlarınında eklenmesi, halkımıza ve meslektaşlarıma zor günler yaşatıyor.

Devlet ve özel hastanelerin bu ve benzeri hastalıklarla boğuşuyor.

Bu ara Sağlık Bakanlığının ekstra tedbirler alması gerekiyor.

Ateş, öksüruk, burun akıntısı, halsizlik , iştahsızlık belirtileriniz varsa çok beklemeden hekiminize başvurunuz. Zira beklemek ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

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