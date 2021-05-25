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Dizdarlı: Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir

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Dizdarlı: Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir
Dizdarlı: Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir

İşte Dizdarlı'nın yaptığı açıklama;

SON DURUM

Bir devletin sağlık politikası, öncelikle kendi vatandaşlarını korumaya yőnelik olmalıdır. Bir milyon doz aşı tedarik ederek toplumu hızla aşılamakla, insanımızı covid-19dan maksimum düzeyde koruma sağlanabilir.

Bu yapılırsa dışarıdan gelenlerin aşılı olup olmadığına bakılmaksızın , çift pcr ile ūlke dışa açılabilir.

Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir. Bu realite de göz ardı edilmeden planlama hemen yapılmalıdır

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