Dizdarlı: Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir

İşte Dizdarlı'nın yaptığı açıklama;
SON DURUM
Bir devletin sağlık politikası, öncelikle kendi vatandaşlarını korumaya yőnelik olmalıdır. Bir milyon doz aşı tedarik ederek toplumu hızla aşılamakla, insanımızı covid-19dan maksimum düzeyde koruma sağlanabilir.
Bu yapılırsa dışarıdan gelenlerin aşılı olup olmadığına bakılmaksızın , çift pcr ile ūlke dışa açılabilir.
Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir. Bu realite de göz ardı edilmeden planlama hemen yapılmalıdır
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