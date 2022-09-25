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SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Dizdarlı uyardı: "Bu kışa dikkat!"

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Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medyadan covid-19 ile ilgili açıklama yaptı.
Dizdarlı uyardı: "Bu kışa dikkat!"

Dizdarlı, hatırlatma dozlarını ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca covid-19 hasta sayısının artmaması için bu kış yaşlıları ve immun sistem yetersizliği olanları korumakla yükümlü olmamız gerektiğini vurguladı. Açıklama ise şöyle;

”DİKKAT ! DİKKAT !

Yaz boyunca idare ettik ama havalar ısı kaybetmeye başladı. Okullar açıldı ve kapalı alanlarda toplanmalar arttı. Bu şartlarda covid-19 sayısının giderek artması beklenir.

Tesellimiz bu virüsün sağlıklı kişilerde ve gençlerde öldürücü yetisini kaybetmiş gibi durmasıdır. Ancak yaşlılar ve özellikle immün sistem rahatsızlığı olanlar hâlâ risk altındadır.

Maalesef maske- mesafe kuralını terk ettik. Bu da bahse konu kişiler için bir dezavantajdır.

Lütfen hatırlatma dozlarınızı ihmal etmeyiniz.

Sağlık Bakanlığı da her ilçe de, özellikle 70 yaş üstü ve immun rahatsızlığı olanlara yönelik mobil aşı istasyonları kurmalıdır. Bir telefonla alınan randevu gününde bu bireylere uzanıp hatırlatma dozlarını evlerinde yapmalıdır.

Bu kış , yaşlıları ve immun sistem yetersizliği olanları korumakla yükümlüyüz.

Sağlıkla kalınız.”

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