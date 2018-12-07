Dizdarlı: Yaşanan telaştan, aile yanlış teşhis etti

Açıklama şu şekilde:

"Dün yaşanan sel felaketi sırasında kaybettiğimiz gençlerden üç tanesinin cansız bedenlerinin hastanemiz morguna ulaştığı, bir tanesinin ise halen aranmakta olduğu malumunuzdur. Ancak dün aile bireyleri tarafından yapılan ilk kimlik tespitinde , anlık yaşanan telaş içinde “Gaye Soyutok” olduğu bildirilen gencin , bu gün tekrar yaptırılan yapılan detaylı muayeneler ve aile tespitleri sonucunda aslında “Günay Kandaz” olduğu saptanmıştır.

Kriz masasından alınan bilgiye göre Gaye Soyutok’un aranmasına devam edilmekte olduğu bildirilmiştir.

Yaslı aillere ve tüm topluma bir kez daha baş sağlığı , kaybettiğimiz gençlerimize tanrıdan rahmet dileriz."