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Dizdarlı: Yeni Tip Hepatite Karşı Sağlık Bakanlığımızı Tedbir Almaya Çağırıyorum

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Eski başhekimlerden Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dizdarlı: Yeni Tip Hepatite Karşı Sağlık Bakanlığımızı Tedbir Almaya Çağırıyorum

Dizdarlı, dünyada giderek yayılmaya başlayan Yeni Tip Hepatite Karşı Sağlık Bakanlığı'nı tedbir almaya çağırdı.

Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:

YENİ TİP HEPATİTE KARŞI SAĞLIK BAKANLIĞIMIZI TEDBİR ALMAYA ÇAĞIRIYORUM.

W.H.O  her ne kadar “ Yeni varyantlara karşı hazırlıklı olun” diye uyarsa da, Dünya üzerinde  Covid-19, Pandemisi endemiye dönüşme eğilimindedir. Ancak yine  aynı Dünya Sağlık Örgütü bu dönüşüm gerçekleşse de başka hastalıkların olabileceği sinyalini veriyor.

Nitekim son zamanlarda çocuklarda görülen yeni bir Hepatit salgını, hepimizin gündemindedir. Elde edilen bilgilere göre bu a tipik hepatit önceden bilinen hepatitlerin hiçbirine benzemiyor.  Çocukları tutuyor ve özellikle immün sistemi zayıf çocuklarda karaciğer transplantasyonu dahi gerektire biliyor, hatta  ölüm gerçekleşebiliyor. 

Yetkililerimiz hükümet kurma derdinde ama  bu işler zaman kaybına gelmez. Sağlık Bakanlığımız bu konuda tedbir aldı mı? Açıkçası bilmek istiyoruz.  Kimse bu konuda yine “bize uzak, bizi teğet geçecek” dememeli. Covid-19 da yaşadıklarımız ders olmalıdır.
Sağlık Bakanlığı derhal, Çocuk hastalıkları uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ve gastrohepatoentereloglardan oluşan bir komite kurmalıdır. Bu komite hastalıkla ilgili dünya literatüründen bilgiye ulaşıp, diğer meslektaşlarıyla paylaşmalıdır.  Söz konusu komite ayrıca aşağıda ki konuları esas alan protokolü hazırlayıp tüm sağlık birimlerinin bilgisine getirmelidir. Söz konusu protokolün esasını aşağıdaki hususlar oluşturmalıdır :

1- Hastalıkla ilgili tüm bilinen semptomlar ilgili hekim guruplarına ve acil servislere yazılı olarak bildirilmelidir.
2- Hastalığın tanısı ve takibiyle ilgili laboratuvar kit ve malzemesi hızla temin edilmelidir.
3- Vakanın tespitiyle yapılacak olanlar bir protokolle madde madde saptanmalıdır.
4- Vakaların hastaneye kabul yatış ve takip prosedürlerinin belirlenmelidir
5- Organizasyondan sorumluların ve klinik veya hastanenin önceden belirlenmesi gerekmektedir
6- Dünya’da uygulanan tedavi protokolünün saptanması ve ilgili hekimlere duyurulması şarttır.

Dr. AliPilli istifa etmiş bir hükümetin bakanı olsa da vakit kaybetmeden ilgili komiteyi kurup çalışmalara başlamalıdır. Zira Covid -19  da bazı tedbirleri geç almakla büyük bedeller ödedik. Bunun tekrarını yaşamamak için şimdiden hazırlık gerekir.

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