  • BIST 1.567
  • Altın 440,337
  • Dolar 7,4383
  • Euro 9,0296
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

Dizdarlı:''Ağlamakla olmuyor''

» »
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, koronavirüs (Covid-19) aşısının KKTC’de fırsata dönüşebileceğini belirterek önerilerde bulundu
Dizdarlı:''Ağlamakla olmuyor''

 Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Korona aşısının Kuzey Kıbrıs'ta bir fırsata dönüşebileceğini belirtti. Dizdarlı Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Detay Sosyal Medya-Mehmet Can

Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:

AĞLAMAKLA OLMUYOR. DOĞACAK FIRSATLARI KULLANMALIYIZ

Şu Shengen vizesinin belli aşılara bağlı olması olayı gerçekleşebilir mi?

Bİr habere göre Yunan Başbakanı teklifi bu gün AB parlementosuna sunuyor.

Bu olursa Zengin Çin ve Rus turistler alıştıkları İtalya ve İspanya dışında başka destinasyonlar arayacaklardır. Bunlara Sputnik V aşısını alıp uygulamaya başlamış , aralarında zengin Arap ülkelerinin olduğu elli değişik memleket yurttaşını hatta belki de yaygın OXford aşısı kullanan İngilizleri de ekleyebilirsiniz.

Bu Türkiye ve K.K.T.C için bir fırsat olabilir. Avrupa'nın bu kolaycılığa kaçması hâlinde turizme yeni ufuklar kazandırılabilir. Tabi bunun için de gerekli şartlar vardır;

1- Kendi ülkelerimizde Covid -19 la baş etmeliyiz.

2- Gelen turistin aşı belgesi yanında antikor titresinide istemeliyiz.

3- AB bu kararı aldığı anda ciddi reklam kampanyasına başlamalıyız.

AB bu kararı alır mı ? İspanya İtalya izin verir mi? Bilmem. Ama alırsa hazır olunmalıdır. Tabi seçim yapmaktan fırsat bulursak...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 14 Ocak Pazartesi)14 Ocak 2021 Perşembe 09:04
  • Sinovac aşısı KKTC'de !14 Ocak 2021 Perşembe 08:59
  • Özyiğit: Seçimden korkmuyoruz ama azınlık hükümetine güvenmiyoruz14 Ocak 2021 Perşembe 08:59
  • Özyiğit'ten Tatar'a aşı eleştirisi!13 Ocak 2021 Çarşamba 23:31
  • TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: Tatar Sağlığı politikaya alet edecek kadar kendinden geciyor13 Ocak 2021 Çarşamba 23:18
  • Arıklı'dan El-Sen'e: Emekçi değil misiniz?13 Ocak 2021 Çarşamba 22:47
  • Dipkarpaz köyünde belirli noktalara kamera koyulacak13 Ocak 2021 Çarşamba 22:45
  • Erhürman:Bu kimsenin lütfu değil, halkımızın hakkı13 Ocak 2021 Çarşamba 20:56
  • Pilli:13'ü yerel 19 pozitif vaka!13 Ocak 2021 Çarşamba 20:05
  • Pilli:13'ü yerel 19 vaka13 Ocak 2021 Çarşamba 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti