Dizdarlı'dan eleştiri: Meclis bu iş için değil mi ? Yapsın.

Dizdarlı paylaşımında şunları söyledi:

Anladığım iş değil ama, bende fikrimi söyleyeyim.

Bildiğim kadarıyla bir cok ülkede elektrik dağıtım şirketleri vardır. İsteyen istediği şirkete abone olur ve elektriği ondan alır.

Bizde de böyle olması ve insanların parasını yatırdıkları şirketten elektrik almaları sağlansa daha dogru olmaz mı ?

Kıb-Tek elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

Kıb-Tek elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

Abone olduğum şirketten memnunsam devam ederim. Memnun degilsem etmem.

Bunun icin yasal düzenleme mi gerekir ? Meclis bu iş için değil mi ? Yapsın.