Dizdarlı'dan Gardiyanoğlu'na: Devam eden dava ile ilgili açıklama suç

Ombudsman Emine Dizdarlı, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin geçtiğimiz gün yaptığı davete yanıt vererek, devam eden bir dava ile ilgili yazı, konuşma veya hakaretin suç teşkil ettiğini kaydetti.

Ombudsman Emine Dizdarlı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"11 Ocak 2017 tarihinde bir çok gazetede yer alan haberler arasında Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliğinin Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın ikinci iş yapan kamu hekimleri konusunda bir açıklama yapmaya davet ettiğini gördüm.

Bildiğiniz üzere Kamuda görev yapan hekimlerin ikinci iş yapma yasağı ile ilgili Yüksek Mahkeme huzurunda Yargıtay/Asli Yetki 1/2015 sayılı dava dinlenmiş ve karar için ertelenmiştir.

9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası’nın 52’nci maddesine göre yargısal işlemlerin askıda veya kararlaştırılmamış olduğu sırada, işlemin adil bir şekilde görüşülmesine halel getirici nitelikte olan ve adaletin seyrini engelleyen veya adaletin seyrine müdahale eden herhangi bir yazı, konuşma veya hakaret suç teşkil etmektedir.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere dava sürecini etkileyebilecek herhangi bir açıklama yapılması 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı olduğu gibi 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13(1)(A) maddesinin (C) fıkrasına da aykırıdır.

Bu husus daha önce Sayın Remzi Gardiyanoğlu’na da 14 Aralık 2015 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir. Bu nedenle dava süreci bitene kadar bu hususta herhangi bir açıklama yapmayacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyururum.

Yukarıda bahsi geçen Mahkemeler Yasasıında alıntısı yapılan Yasa maddesi tüm vatandaş, basın mensubu ve sosyal medya kullanıcıları tarafından uyulması zorunlu bir Yasa maddesi olup bu maddeye uyulmamasının suç teşkil ettiğini hatırlatmak isterim."