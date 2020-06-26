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Dizdarlı'dan Pilli'ye: Kusura bakmayınız ama istifa ediniz...

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Eski Başhekim Bülent Dizdarlı ortaya koyduğu gerekçelerle birlikte sağlık bakanı Ali Pilli'yi istifaya davet etti.
Dizdarlı'dan Pilli'ye: Kusura bakmayınız ama istifa ediniz...

Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:  

SAYIN SAĞLIK BAKANI

Nisan ayı içinde topluma , kırk beş gün içinde PANDEMİ hastanesi söz verdiniz. 

Bunun için de çok çabaladınız ama Bakanlar Kurulundan kararı çıkartamadınız. Bunu söylemek yerine “Biz böyle bir şey demedik” demeyi tercih ettiniz. Sizi desteklemek için gün saymaya başladık. Bu kez de bakanlıktan arkadaşlarımız “motvasyonumuz bozuluyor” dediler diye vazgeçtik.

Ama sayın bakanım siz bu kez de ay başında “ Yirmi beş hazirana kadar Pandemi hastanesi projelenecek” dediniz. Sabırla bekledik. Olmadı olmadı. Üstelik de 1 Temmuz’un arifesinde olmamıza reğmen iyi haber gelmedi.

Sayın Bakan,

Sizi hekim sorumluluğunuza davet ederim. 1 temmuz ile toplumun ciddi bir riske atılacağını pek tabi sizde biliyorsunuz. Hele de Pandemi Hastanesi olmayan bir yerde bu riskin oranının ne düzeyde olacağını size benim söylemem gereksiz olur.

O zaman gereği neyse yapınız. Bir yandan o söz verdiğiniz hastanenin en azından temelini atınız, bir yandan da 1 temmuz kararını arkadaşlarınıza ötelettiriniz.

Yapamıyor musunuz? O zaman kusura bakmayınız ama İstifa ediniz.

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