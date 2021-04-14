Dizdarlı:Ev Karantinasına İzin Vermek Büyük Macera!

Dr. Bülent Dizdarlı bir paylaşım yaptı

Dr. Bülent Dizdarlı bir paylaşım yaptı:

MACERA ARIYORUZ

1...K.K.T.C de aşılanma tamamlanmadan , Türkiyenin girdiği gırdaptan çıkmadan burda turizmi oraya açmak ,kelepçeyle de olsa ev karantinasına izin vermek büyük macera.

Hükümet turizm çalışanlarının mağduriyetini gidermek için başka yollar bulmalı.

2.. Astra zeneca aşısı na karşı alınan tavır doğru değil. Milyonda sekiz olma olasılığı bile tam saptanamayan bir komplikasyon için ulaşılan aşıyı ret etmek tam bir aymazlıktır. Aşı nın milyonda 8 olasılıkla yaratacağı düşünülen komplikasyonuna karşı tedbir alınarak aşılandırmaya devam edilmelidir. Aşısızlık maceranın ikinci perdesidir