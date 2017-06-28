Dizdarlı:Girne Belediyesi çarpık veya keyfi yapılaşmalara göz yummamalı

Ombudsman Emine Dizdarlı, en büyük belediyelerden biri olan Girne Belediyesi’nin çarpık veya keyfi yapılaşmalara göz yummaması, kamu yönetiminde, kaynakların kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, performans ve sonuç odaklı yönetimin sergilen

Girne Belediyesi bütçe eksikliğini ileri sürerek yapması gereken işlem ve/veya eylemleri yapmamasının mazeret teşkil etmediğini ifade eden Emine Dizdarlı, “Özellikle Girne’nin çarpık kentleşmesi veya plansız büyümesi neticesinde yaratılan sorunlar sadece orda yaşayanları değil tüm halkı ve ülke ekonomisini de etkilemektedir. Bu nedenle, Girne Belediyesi yönetimindeki kadro yetersizliği iddiası Girne Belediyesi’nin işini yapmaması için bir engel olarak gösterilmemesi gerekir” dedi.

Dizdarlı, Güner Çobanoğlu’nun 3 Mayıs 2016’da yapmış olduğu başvuruyu değerlendirerek, raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Çobanoğlu, Kurtuluş Caddesi 53/1, Girne’de bulunan Yankı Eczanesi’nin yanına ortak kullanım alanı içerisine “Latife Ocakbaşı Restoran” tarafından yapılan açılır kapanır pergola sisteminin gerek müşterek kullanım alanı olan otopark yerini işgal etmesi ve eczaneye ulaşıma engel olması, gerekse izinsiz yapı olmasından ötürü bahse konu yapının kaldırılması istemiyle ilgili Girne Belediyesi’ne yazılı dilekçeler vermiş ancak bir netice alamadığından ötürü bir mağduriyet yaşadığını belirterek konunun araştırılmasını talep etmişti.

Başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenerek rapor hazırlandı.

Ombudsman Emine Dizdarlı raporunda, Girne Belediyesi’nin, KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi uyarınca ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası tahtında dilekçe sahibine yasal süresi içinde cevap verdiğini belirtti.

Girne Belediyesi’nin yerinde yaptığı incelemede mal sahiplerince veya kullanıcılar tarafından ortaklaşa kullanılan yerde Fasıl 224 Taşınmaz Mal Yasası’nın 6’ncı maddesine aykırı uygulamalar olduğunu tespit ettiğini belirten Dizdarlı, müşterek oto park diye ayrılan alanda açılır kapanır pergola sistemleri dışında buna benzer başka müdahaleler de görüldüğünü bildirdi.

Girne Belediyesi’nin yapılan keşif ve tespitler neticesinde izinsiz inşaatlar veya sistemler için ihbar gönderdiğini de kaydeden Dizdarlı, ancak, söz konusu müdahaleleri yapan ve/veya bu müdahalelerin yapılmasına izin veren veya göz yuman mal sahiplerinin söz konusu yapılaşmalara herhangi bir itirazları olmadıklarını belirtmeleri ve/veya söz konusu tadilatların yapılmasına onay vermeleri nedeniyle Girne Belediyesi’nin herhangi bir işlem yapmaktan imtina ettiğini kaydetti.

Dizdarlı, Belediyenin söz konusu müdahaleleri otopark düzenlemesini etkilemediğinden konunun mal sahipleri veya kiracılar tarafından yargıya başvurularak çözümlenmesi gerektiğini ileri sürerek müdahale etmekten kaçındığını da açıkladı.

Girne Belediyesi’nin başvuru sahibinin şikâyetinin kamu menfaati içermediği ve müşterek alanlardaki yapılaşmalarla ilgili birçok şikâyet olduğundan dolayı her konuda dava yoluna gidebilecek, bütçe, teknik personel ve zamanlarının olmadığını belirterek, huzursuzluğu önlemek için herhangi bir tedbir almadığını kaydeden Dizdarlı, Girne Belediyesi bu şekilde davranarak şikâyet eden kişinin kullanım hakkını ve/veya refahını göz ardı ettiğini, Belediyeler Yasası’nın 25’inci maddesi uyarınca söz konusu rahatsızlığın giderilmesine ilişkin herhangi bir adım atılmadığını ve çaba sarf etmeden başvuru sahibinin şikâyetlerini görmezden geldiğini açıkladı.

Mal sahipleri tarafından verilen Muvafakatnamelerin söz konusu Yasaya aykırı yapılan eylem ve/veya işlemleri ortadan kaldırmadığını kaydeden Dizdarlı, gayri yasal işlem veya eylemlere muvafakat etmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağı gibi Belediyenin böyle bir uygulamaya onay vermesi ve/veya sessiz kalmasının da yanlış olduğunu bildirdi.

Dizdarlı raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin en büyük belediyelerinden biri olan Girne Belediyesi’nin çarpık veya keyfi yapılaşmalara göz yummaması gerekmektedir. Kamu yönetiminde, kaynakların kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, performans ve sonuç odaklı yönetimin

sergilenmesine özen gösterilmelidir.

Bu çerçevede Girne Belediyesi bütçe eksikliğini ileri sürerek yapması gereken işlem ve/veya eylemleri yapmaması için bir mazeret teşkil edemez. Özellikle Girne’nin çarpık kentleşmesi veya plansız büyümesi neticesinde yaratılan sorunlar sadece orada yaşayanları değil tüm halkı ve ülke ekonomisini de etkilemektedir. Bu nedenle, Girne Belediyesi yönetimindeki kadro yetersizliği iddiası Girne Belediyesi’nin işini yapmaması için bir engel olarak gösterilmemesi gerekir. Girne Belediyesi bu konuya Belediyeler Yasası ile diğer yasaların emrettiği şekilde daha ciddi bir şekilde sahip çıkmalı ve konuyu yeniden değerlendirerek söz konusu yeri verilen planlama onayına uygun hale getirmelidir.”