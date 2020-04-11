Dizdarlı:"Liderleri bir masa etrafında halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz"dedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından ülkeyi yönetenlere seslendi . Dizdarlı, kriz masasının bir tane olması gerektiğini söyleyerek, siyasi iradeye sahip liderleri bir masa etrafında halk için birlikte çalışırken görmek istediğini belirtti.

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Kriz masası bir tane olur. O masanın etrafında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan yardımcısı ve siyasi parti başkanları olur. Yanlarına sağlık ve ekonomi bakanlarını da alırlar . Onların atadığı görev tanımlı alt komiteler tavsiye kararları üretir. Siyasi iradeye sahip liderlerin oluşturduğu kriz komitesinde uygular. Lütfen liderler artık kendine gelsin . Onları bir masa etrafında halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz.