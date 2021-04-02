''Dizi hatalar yumağı''

İlk bölümü dün akşam yayınlanan " Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi’nde tespit edilen hatalar:

Dizi, 1963 itibarıyla başlıyor.

1963'te ağırlık birimi kilo değil, okkaydı.

Grivas, 1963'te Kıbrıs'ta değildi. Yunanistan'daydı.

EOKA'cılar 1963'te askerî üniforma giymezdi.

1963'te düğün alanında yufka açılmazdı.

"Dillirga" şarkısının Türkçe sözleri yoktu.

Dillirga'ya 1980'li yıllarda Türkçe söz yazan besteci Cemal Özgürsel, o yıllarda 8 yaşındaydı.

Barıs Gucu askerlerinin Land - Roverleri yesil degil beyaz boyali idi,

Rum polisinin kullandigi Land - Roverler yesil degil koyu mavi idi ve kapilarinda da Cumhuriyet armasi vardi,

Rum Polislerinin giydigi sapkada Cumhuriyet armasi ve polislerin omuzunda da polis numaralari yoktu,

mağarada saklanan insanlar öldūrūlūr silahlarla bu tamamen hayal ürünü sahne.

Lefkosa bolgesinden alinan sivil insanlar, hapishaneye goturulmedi, Medos Cikkosuna goturuldu ( Alfa Mega yakinlarinda)

