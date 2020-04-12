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Dizi setindeki solunum cihazları Londra’daki hastaneye bağışlandı

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Dizi setindeki solunum cihazları Londra’daki hastaneye bağışlandı
Dizi setindeki solunum cihazları Londra’daki hastaneye bağışlandı

Covid-19 vakaları arttıkça ihtiyacın da arttığı Britanya’da, birçok başka ülkede olduğu gibi solunum cihazı temininde sorun yaşanıyor. Formula 1 bünyesindeki mühendisler dahil otomotiv şirketlerinin de üretim desteğiyle açık kapatılmaya çalışılırken, bir dizi setinde kullanılan cihazlar başkent Londra’daki bir hastaneye bağışlandı.

BBC’de yayınlanan, bir hastanede geçen, sağlık personelinin birbirleriyle ve hastalarla ilişkilerini, yaşanan dramları konu alan ‘Holby City’ adlı dizide kullanılan cihazlar, hastaneye dönüştürülen Excel Konferans Salonu’na gönderildi.

Dizinin yapımcısı, Twitter hesabından, dokuz günde hastaneye çevrilen, yeni adıyla NHS Nightingale Hastanesi’ne çalışır durumdaki ventilatörlerin bağışlandığını duyurdu.

Cihazlar taşınırken çekilen bir fotoğrafı da paylaşan yapımcı Simon Harper, “Bu zor süreçte cesur Ulusal Sağlık Sistemi personelimize küçük de olsa katkımız olsun istedik” yazdı.

Salgın nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi setinden kaç adet cihaz yollandığı açıklanmadı.

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