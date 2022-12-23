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Dizilere konu olan “Yılan” lakaplı seri katil serbest bırakıldı

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1970 ve 1980'lerde bir dizi cinayetten hüküm giyen Charles Sobhraj, yaklaşık yirmi yıl boyunca demir parmaklıklar ardında kaldıktan sonra cuma günü Nepal hapishanesinden serbest bırakıldı.
Dizilere konu olan “Yılan” lakaplı seri katil serbest bırakıldı

78 yaşındaki Fransız uyruklu Charles Sobhraj, Güney Asya’da 20’den fazla hippi ve sırt çantalı gezgini soyarken yiyecek veya içeceklerine ilaç vererek öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Çarşamba günü, Nepal Yüksek Mahkemesi, 2003 yılından beri hapiste olan sanığın yaşını gerekçe göstererek onun hapisten salıverilmesine karar verdi. Reuters’ın haberine göre, cuma günü erken saatlerde Katmandu’daki Merkez Hapishanesinden bir polis eşliğinde çıkarıldı. Avukatı Gopal Shivakoti Chintan, Reuters’e verdiği demeçte, Sobhraj’ın Fransa’ya gitmeyi düşündüğünü söyledi.

DİZİLERE KONU OLDU

Polisten kaçması ve kılık değiştirmesi nedeniyle “yılan” olarak adlandırılan seri katilin cinayetleri, Netflix ve BBC ortak yapımı da dahil olmak üzere çeşitli dizilere konu oldu.

2008 yılında Nepal vatandaşı ve kendisinden 44 yaş küçük bir kadın olan Nihita Biswas ile evlendi. Sobhraj’ın kayınvalidesi Sakuntala Thapa, serbest bırakılacağı haberinin açıklanmasının ardından “Mutluyum, yargımıza ve Yüksek Mahkememize büyük saygı duyuyorum.” dedi.

Vietnamlı bir anne ve Hintli bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Sobhraj, partnerleri tarafından “dolandırıcı, baştan çıkarıcı, hırsız ve katil” olarak tanımlandı.

On yıllara ve birkaç ülkeye yayılan gerçek kurban sayısı ise bilinmiyor.

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