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Dizlerin Yeni Kralı Chernobyl, IMDb'de Zirveye Tırmandı

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SKY Atlantic’in yeni dizisi Chernobyl, IMDb’de en yüksek puana sahip dizi oldu.
Dizlerin Yeni Kralı Chernobyl, IMDb'de Zirveye Tırmandı

1986 yılında yaşanan Chernobyl felaketi, dünyanın bilinen en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Sky Atlantic’in yeni yapımı Chernobyl, yaşanan felaketi ekranlara getiriyor.

Beş bölümlük dizi, yaklaşık 26 bin IMDb kullanıcısından 10 üzerinden 9,6 puan alarak tüm zamanların zirvesine yerleşti.

IMDb’de sıralamada kült TV dizisi Breaking Bad, 9,5 puanla ikinci sırada yer alıyor. 1,5 milyondan fazla kullanıcıdan oy alan Game of Thrones ise 9,4 puanda. Chernobyl’in ilk bölümünde toplamda 2 milyon kişi programı izledi. Dizinin oyuncu kadrosunda da Emily Watson, Jessie Buckley, Stellan Skarsgard ve Jared Harris gibi isimler yer alıyor.

Dizide, bugün Ukrayna sınırında kalan, o dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’de bulunan nükleer reaktörde yaşanan felaketin öncesi ve sonrası anlatılıyor.

Yaşanan felakette 28 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kişilerden biri patlama anında diğeri de ölümcül dozdan radyasyon nedeniyle tesis içerisinde hayatını kaybetti. Tesisin etrafındaki yerleşim birimleri, kirlilik nedeniyle boşaltıldı.

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Dizi, felakete sebep olan kültürel etkileri incelerken, başrolüne de fizikçi ve araştırma komisyonu başkanı Valery Legasov’u alıyor. Emily Watson, Ulana Khomyuk adlı kurgusal bir bilim kadınını oynuyor. Bu karakter aslında döneminde sesli olarak tepkilerini belirtmiş bilim insanlarını temsil ediyor.

 

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