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Djokovic’in ‘altın-slam’ hayali suya düştü

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Bu sene Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon’ı kazanan Sırp tenisçi Novak  Djokovic, Tokyo 2020 yarı finalinde Alman Alexander Zverev’e mağlup oldu ve ‘altın-slam’ ihtimali kalmadı.
Djokovic’in ‘altın-slam’ hayali suya düştü

Bu sene Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon’ı kazanan Sırp tenisçi Novak  Djokovic, Tokyo 2020 yarı finalinde Alman Alexander Zverev’e mağlup oldu ve ‘altın-slam’ ihtimali kalmadı.

Erkek tenisinde dünya 1 numarası 34 yaşındaki Djokovic, Tokyo 2020’de şampiyon olması durumunda 2021’in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık’ı da alarak tarihte ‘altın-slam‘ yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu.

Erkek tenisinde  bir sezonda dört majör turnuva ve bir olimpiyat altın madalyası almayı başaran bir isim daha önce hiç olmadı.

Kadın tenisinde bu başarıyı gösteren tek isim ise 1988 Seul Olimpiyatları’nda altın madalyaya uzanan Alman tenisçi Steffi Graf oldu.

Djokovic, dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev ile karşılaştığı maçta, ilk seti net bir oyunla 6-1 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set, Zverev’in 6-3’lük üstünlüğüyle sona erdi ve skora 1-1 denge geldi. Son set üstün bir oyun ortaya koyan Zverev, seti 6-1 maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.

Tek erkekler finalinde Zverev ile Rus raket Karen Khachanov ile olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Djokovic ise bronz madalya için İspanyol tenisçi Pablo Carreño Busta ile karşılaşacak.

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