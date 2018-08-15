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DKB: Komunistler, Komünist Partisi’nin yeniden örgütlenmesi göreviyle karşı karşıya

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Devrimci Komünist Birlik (DKB) Sözcüsü Yusuf Alkım, devrimci komünistlerin, tüm Kıbrıs işçi sınıfının öncü müfrezesini yeniden örgütleme göreviyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
DKB: Komunistler, Komünist Partisi’nin yeniden örgütlenmesi göreviyle karşı karşıya

Alkım yazılı açıklamasında, “Gerek ülkemiz üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan emperyalist planları bozabilmek, gerekse de ülkemiz ve başta bölge coğrafyamızda gelişmekte olan devrimci mücadele süreçlerinde en etkin şekilde yer alabilmek için bu görevi en hızlı ve güçlü şekilde yerine getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Komünist Partisi’nin 92’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Alkım, Kıbrıs’ın bütününü kapsayan ve Kıbrıs işçi sınıfının öncü gücü olacak olan Devrimci Komünist Parti’yi yeniden kurmaya daha da yakın olduklarını, şimdi cesaretle ileri atılma ve komünist öncü gücü oluşturmak için adım atma zamanı olduğunu kaydetti.

“92. yılında Kıbrıs’ın Devrimci Komünist Parti’sini yeniden kurmak için ayağa” çağrısı yapan Alkım, 92 yıl önce 1926’da Limasol’dakurulan Kıbrıs Komünist Partisi’nin tarihçesi hakkında da bilgi verdi. Alkım, Kıbrıs’ın devrimci komünistlerinin KKP geleneğinin mirasçıları olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu da belirtti.

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