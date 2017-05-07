DKB ve Stasis’den ırkçı saldırılara kınama

DKB’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu saldırılar, faşist terör ve göz korkutucu eylemlerin daha geniş bir çerçevesinin de bir parçasıdır” denildi.

Devrimci Komünist Birlik (DKB) ve Stasis, cuma günü Limasol’da düzenlenen "Birleşme ve Bölmeden Önce Sol” etkinliğine katılanlara gerçekleştirilen saldırıları ve ileri sürdükleri “bir grup ülkücünün Lefkoşa’nın kuzeyinde bilinen bir Kıbrıslı Türk’e yönelik saldırısını” kınadı.

DKB’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu saldırılar, faşist terör ve göz korkutucu eylemlerin daha geniş bir çerçevesinin de bir parçasıdır” denildi.

Stasis ve DKB olarak, AKEL'in dün akşam Limasol’da faşizme karşı bir protesto düzenlemesini olumlu bir adım olarak değerlendirdikleri de belirtilen açıklamada, bu inisiyatifin sürekliliğinin olmasını ve sadece bir seçim ve parlamento mantığıyla sınırlı kalmamasını umut ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, “Bu çerçevede, coğrafyamızda barış, güvenlik ve demokrasiye karşı gelişen ciddi tehditlerin bilincinde olan herkesi anti-faşist birliği oluşturmaya çağırıyoruz. Her iki toplumdaki ilerici toplumsal güçler arasındaki işbirliğinin önemini vurguluyoruz” denildi.