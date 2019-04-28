DKB’den 1 Mayıs Çağrısı

Devrimci Komünist Birlik (DKB) Genel Sekreteri Yusuf Alkım, 1 Mayıs dolayısı ile ara bölgede düzenlenecek etkinlik için Lefkoşa Otobüs Terminali’nde buluşup kortej oluşturacaklarını açıkladı.

Devrimci Komünist Birlik (DKB) Genel Sekreteri Yusuf Alkım, 1 Mayıs dolayısı ile ara bölgede düzenlenecek etkinlik için Lefkoşa Otobüs Terminali’nde buluşup kortej oluşturacaklarını açıkladı.

Alkım açıklamasında, Devrimci Komünist Birlik ve Kıbrıs Devrimci Gençlik’in çağrısı ile Lefkoşa Otobüs Terminali’nde saat 17:30’da toplanacaklarını ve oluşturacakları ortak kortej ile örgütlerin buluşma yeri olan Girne Kapısı yanındaki Kuğulu Park’a yürüyüş gerçekleştireceklerini kaydetti.

Alkım, 1 Mayıs etkinliğinin Ledra Palace’daki ara bölgede gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek, ara bölgeye geçmek için herkesin yanında kimlik ve pasaport bulundurması gerektiğine de dikkat çekti.