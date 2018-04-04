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DKB’nin 1. Kongresi yapıldı: Yusuf Alkım Genel Sekreter

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Devrimci Komünist Birlik’in (DKB) 1. Kongresi dün akşam gerçekleştirildi.
DKB’nin 1. Kongresi yapıldı: Yusuf Alkım Genel Sekreter

DKB’den yapılan açıklamaya göre,  kongrede DKB Programı okunarak oybirliği ile onaylanırken, Birlik Tüzüğü örgütsel gereksinimleri karşılayacak şekilde değiştirildi.

Kongrede,  Birlik Genel Sekreteri ile Merkez Yürütme Komitesi’nin seçimi yapıldı. Genel Sekreterliğe oy birliğiyle Yusuf Alkım seçildi.

Yusuf Alkım, Birlik Sözcüsü olarak  yaptığı açılış konuşmasında  altıncı yılını dolduran DKB’nin,  son bir yıllık süreçte örgütsel yapılanmada önemli bir süreç kat ettiğini vurguladı.

Alkım gerek dünyada, gerekse yakın coğrafyada ve ülkede devrimci mücadelenin ivme kazanmaya başladığını ifade etti.

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