DMG Group İstanbul Ace of Mice Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu

DMG Group Maestro, DMC markası ile katıldığı Ace Of Mice Turizm Fuarı’nda kurduğu ‘Tarihi Girne Limanı’ temalı stand ile ziyaretçileri hayran bıraktı.

İstanbul’da 22-24 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ace Of Mice Turizm Fuarı devam ediyor.

Fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif şirketlerinden DMG GROUP Maestro DMC markası ile hazırladığı ‘Tarihi Girne Limanı Temalı’ standı ile fuarın ilgi odağı oldu.

Maestro DMC, ‘Tarihi Girne Limanı Temalı’ standında katılımcılara limanda çay keyfini İstanbul’da yaşatıyor.

Fuarda Kongre organizasyonları, toplantı organizasyonları, etkinlik ve bayii teşvik organizasyonları düzenleyen profesyonel firmalar kendilerini ve destinasyonlarını tanıtıyorlar.

Maestro DMC de standında ülkemiz otellerini, tarihi yerlerini, toplantı etkinlik alanlarını tanıtarak toplantı grupları, bayii organizasyonları ve kongreleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde organize etme hedefiyle sunumlar yapıyor.