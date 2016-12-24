Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE)etkinliklerine DNA Kaderiniz Değildir başlıklı seminer ile devam etti..

YDÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "DNA Kaderiniz Değildir" seminerine YDÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gamze Mocan , YDÜ Center of Excellence ve Genetik Kanser Tanı ve Araştırma Merkezi Başkanı Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, "DNA Kaderiniz Değildir" başlıklı seminerin açılış konuşmasını YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi Mezunlarımızın ABD Başta Olmak Üzere Bir Çok Ülkede Uzmanlık Eğitimi Alacak Olmaları Bizlere Yeni Yıl Hediyesi Oldu

Prof. Dr. Gamze Mocan, 2008 yılında kurulan Tıp Fakültesi’nin büyük aşama kaydederek 2010 yılında “Avicenna Tıp Rehberi”nde yer aldığını, ardından yaşanan coğrafi bir sorun nedeniyle,26 Şubat 2016 itibariyle YDÜ Tıp Fakültesi’nin, Türkiye grubunda, Türkiye Tıp Fakülteleri içinde yerini aldığını vurguladı. Son olarak da 20 Aralık 2016 tarihi itibarı ile Tıp Fakültesi’nin Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim Komisyonu’nun (ECFMG-Educational Commission for Foreign Medical Graduates) listesine de kabul edilmiş olduğunu, YDÜ Tıp Fakültesi’nden mezun tıp doktorların ECFMG ve Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (United States Medical Licence Examination - USMLE) girebilme hakkını kazandığını belirtti. Bu listede yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun doktorları, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi birçok ülkede, sınavları kazandıkları takdirde uzmanlık eğitimi alabilme imkanına kavuşacaklarını belirten Prof. Dr. Gamze Mocan, konunun Üniversite için güzel bir yeni yıl hediyesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gamze Mocan’ın konuşmasının ardından, "DNA Kaderiniz Değildir" adlı sunumu gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu’nun özgeçmişi okunarak söz, Prof.Dr. Necat İmirzalıoğlu’na bırakıldı.

Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, “Halam Geldi”adlı filmin afişi ile söze başlayarak, adet görmeye başlayan kızların ‘adet gördüm’ demekten çekindikleri için onun yerine kod olarak “halam geldi” dediklerini belirterek, hem toplumsal ve hem de ardından bahsettiği akraba evlilikler ile daha sık ortaya çıkabilen genetik sorunlara vurgu yaptı.

DNA'nın insanın genetik mirası ve anne rahmine düşüldüğü andan itibaren kaderimiz olduğunu belirten Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, ancak günümüzde genetik bilimiyle, bilimde ve teknolojik alanda sağlanan gelişmeler sayesinde, DNA’nın kaderimiz olmaktan çıkmaya başladığını belirtti.

Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu ; "Türkiye’de Akraba Evliliği Oldukça Fazla Ve Buna Bağlı Olarak Farklı Genetik Hastalıklar Ortaya Çıkıyor"

Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, Türkiye’de akraba evliliğinin fazla olduğunu ve buna bağlı olarak farklı genetik hastalıkların ortaya çıktığını ifade etti. Genetik biliminin, kalıtım yoluyla geçen hastalıkları inceleyen ve sadece hastanın kendisiyle değil, yakınlarının da içinde bulunduğu çok geniş bir sosyal çevreyi etkilediğini belirterek, bu hastalıklar konusunda hastalara ve hasta yakınlarına genetik danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bu durumun sosyal boyutunun da bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini belirtti.

Hastaya tanı konulduğu zaman hastalık hakkında ailenin bilgilendirilmesi ve mutlaka bu durumun risklerinin ileriki nesiller için,aileye açıklaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İmirzalıoğlu, genetik hastalıkların henüz tedavi yöntemi olmadığından hastalar ve aileleri için risk değerlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu Kimdir?

1961 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu, 1985 yılında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kıta hizmetinden sonra, 1987 – 1990 yılları arasında GATA’da Araştırma Görevlisi olarak çalışmasının ardından 1992 yılında Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda” yardımcı doçent”, 1995 yılında “doçent” ünvanını aldı ve 2005’e kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Anabilim ve Bilim Dalı başkanı olarak çalıştı. 2005 – 2007 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fkültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda “Profesor” ve “Sağlık Yüksek Okulu Müdürü” olarak görev yaptı. Ardından 2007 – 2011 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik AD’da Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fak. Dekanı ve aynı zamanda Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ardından emekli olan Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu özel sağlık kuruluşlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Genetik Hastalıklar, Sitogenetik, Prenatal tanı, Moleküler Genetikalanlarında çalışan Dr. İmirzalıoğlu’nun alanında uluslararası ve ulusal dergilerde 100’ün üzerinde yayını, bildirileri ve alanındaki çeşitli kitaplarda bir çok bölüm yazarlıkları bulunmaktadır.