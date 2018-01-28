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Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak, Mısır’ın En Büyük Pediatrik Hastanesinin Kuruluş Yıldönümüne Davet Edildi…

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Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak, Mısır’ın En Büyük Pediatrik Hastanesinin Kuruluş Yıldönümüne Davet Edildi…
Bünyesinde bir enstitü de bulunduran hastane, en ileri teknolojilere sahip olmakla beraber Amerika Birleşik Devletleri ile ortak doktor, eczacı, hemşire, diyetisyen, radyolog ve psikologlar yetiştirmekte, yüksek lisans ve doktora programları sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Öğretim Görevlisi Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak, pediatrik onkoloji ve hematoloji alanında dünya standartlarında hizmet veren ve Mısır’ın en önemli sağlık hizmet kurumlarından biri olan Çocuk Kanser Hastanesi’nin 10. kuruluş yıldönümü organizasyonuna katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, pediatrik kanser hastanesi oluşunun yanında, multidisipliner çalışmalarıyla dünyada en iyi uygulamayı başarmış bir kurum olan Çocukların Kanser Hastanesi’nin, Kasım ayında Kahire’de düzenlenen 10. kuruluş yıldönümü kutlamalarına Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak’ın davetli olarak katıldığı belirtildi.

Uzun yıllar bilimsel ve eğitim yönlerinden Türkiye Onkoloji Eczacıları ve Avrupa Onkoloji Eczacıları Dernekleri adına destek veren Uzm. Ecz Boşnak, Yakın Doğu Üniversitesinde öğretim görevlisi olmasının ynaında Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği Başkanı, Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği Başkan Yardımcılığını da yürütüyor.
Eğitim Faaliyetlerini İçeren Anlaşmaya İmza Attı…
Hastane yönetimi ve çalışanlarının tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek, görkemli bir organizasyonla kutladıkları kuruluş yıldönümünde, Ahmet Sami Boşnak, Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği adına Çocukların Kanser Hastanesi ile önümüzdeki 5 yıl için gerçekleştirilecek ortak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile karşılıklı yapılan bir anlaşmaya imza attı.

Bünyesinde bir enstitü de bulunduran hastane, en ileri teknolojilere sahip olmakla beraber Amerika Birleşik Devletleri ile ortak doktor, eczacı, hemşire, diyetisyen, radyolog ve psikologlar yetiştirmekte, yüksek lisans ve doktora programları sunuyor.

Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak, Mısır’ın En Büyük Pediatrik Hastanesinin Kuruluş Yıldönümüne Davet Edildi…
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Öğretim Görevlisi Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak, pediatrik onkoloji ve hematoloji alanında dünya standartlarında hizmet veren ve Mısır’ın en önemli sağlık hizmet kurumlarından biri olan Çocuk Kanser Hastanesi’nin 10. kuruluş yıldönümü organizasyonuna katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, pediatrik kanser hastanesi oluşunun yanında, multidisipliner çalışmalarıyla dünyada en iyi uygulamayı başarmış bir kurum olan Çocukların Kanser Hastanesi’nin, Kasım ayında Kahire’de düzenlenen 10. kuruluş yıldönümü kutlamalarına Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak’ın davetli olarak katıldığı belirtildi.

Uzun yıllar bilimsel ve eğitim yönlerinden Türkiye Onkoloji Eczacıları ve Avrupa Onkoloji Eczacıları Dernekleri adına destek veren Uzm. Ecz Boşnak, Yakın Doğu Üniversitesinde öğretim görevlisi olmasının ynaında Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği Başkanı, Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği Başkan Yardımcılığını da yürütüyor.

Eğitim Faaliyetlerini İçeren Anlaşmaya İmza Attı…

Hastane yönetimi ve çalışanlarının tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek, görkemli bir organizasyonla kutladıkları kuruluş yıldönümünde, Ahmet Sami Boşnak, Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği adına Çocukların Kanser Hastanesi ile önümüzdeki 5 yıl için gerçekleştirilecek ortak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile karşılıklı yapılan bir anlaşmaya imza attı.

Bünyesinde bir enstitü de bulunduran hastane, en ileri teknolojilere sahip olmakla beraber Amerika Birleşik Devletleri ile ortak doktor, eczacı, hemşire, diyetisyen, radyolog ve psikologlar yetiştirmekte, yüksek lisans ve doktora programları sunuyor.

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