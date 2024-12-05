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Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’a Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü

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“Haksız Tahrik” kitabıyla Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı.
Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’a Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ve Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Sedat Simavi Ödülleri’nde 2024 Yılı “Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü”ne layık görüldü

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, “Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” adlı kitabıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Sedat Simavi Ödülleri’nde “Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü”ne layık görüldü.

1977 yılından bu yana sanat, kültür, bilim ve spor gibi alanlarda yaratıcı çalışmaları teşvik etmek amacıyla verilen bu prestijli ödül, her yıl büyük başarılar gösteren isimlere takdim ediliyor.

Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, ödül alan “Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” adlı kitabıyla; Türkiye’deki kadın cinayetleri davalarına odaklanarak, “haksız tahrik” kavramının yargı süreçlerini nasıl etkilediğini derinlemesine ele aldı. Mahkeme etnografisi yöntemiyle hazırlanan kitap, hukuk sistemindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gözler önüne seriyor. Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’nın ödül alan kitabı, toplumsal cinsiyet adaletine katkı sağlamak adına önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan kimdir?

Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, 1997’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, doktora tezini ise suça karışmış çocukların sosyal ortam ve ceza ehliyeti üzerine yaparak Türkiye Sosyal Bilimler Derneği tarafından “Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne layık görüldü. Almanya, İtalya ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde araştırmalar yapan ve dersler veren Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’ın Mithat Sancar ile birlikte kaleme aldığı “Adalet Biraz Es Geçiliyor” adlı kitap, Türkiye’deki en kapsamlı yargı sosyolojisi araştırmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Adalet Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarına strateji belirleme süreçlerinde danışmanlık yapan Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, aynı zamanda BM, UNICEF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda kadın ve çocuk hakları projelerinde çalıştı. Hukuk klinikleri ve şiddet mağdurlarına yönelik hizmetler konusunda da aktif olan Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, 2010-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde cinsel şiddetle mücadele alanında görev aldı. 2017 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, “Hukuk Sosyolojisi”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Hukuku” gibi dersler vermeye devam ediyor.

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