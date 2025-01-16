Dansın büyülü dünyasına davet!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da ücretsiz olarak düzenlenecek “Dans Şöleni”, 17 Ocak Cuma günü saat 19.30’da başlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, dans tutkunlarını büyüleyecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17 Ocak Cuma günü saat 19.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) Büyük Salon’da düzenlenecek “Dans Şöleni”, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Halka açık olan etkinlik, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Yalnızca dansın estetik zarafetini değil, aynı zamanda sanatın bireylerin gelişimine sunduğu katkıyı da ön plana çıkaracak olan şölen; sanatı ve gençlerin kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Yaratıcılığı ve özgüveni besleyerek gençlere katkı sağladığı için günümüzün önemli aktivitelerinden biri haline gelen dansın yaygınlaştırılmasını hedefleyen etkinlik, sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyacak.

Her yaştan dansçılar bir araya gelecek!

Küçük yaş gruplarının sevimli ve enerjik performanslarından, yetişkinlerin profesyonelce sergilediği etkileyici koreografilerine kadar geniş bir yelpazede gösteriler izleyicilerle buluşacak. Şölende; Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Dans Okulu öğrencilerinin yanı sıra, KKTC’de prestijli dans topluluklarından “Variant Dance Ensemble”, “Studio 21” ve “Spring Fairy Dans Academy” dansçıları da sahne alacak.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “Bu özel gecede sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk dansın estetik ve zerafetin ötesinde evrensel bir dil olduğuna vurgu yaptı. Doç. Dr. Atamtürk, “Bu etkinlikle sanatın yalnızca bireylerin kişisel gelişimine değil, toplumsal bağların güçlenmesine de katkı sağladığını göstermek istiyoruz. Sahneye taşınacak performansların sanatın birleştirici ve ilham verici gücünü yansıtacağına inanıyorum” dedi. Üniversite olarak, gençlerin sanata ve spora olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Atamtürk “Bu özel gecede sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.